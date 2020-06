je v Česku dlouho skloňovanou změnou, která by měla v co nejbližší době proběhnout. Rychlejší nasazení

Modernizace školství je v Česku dlouho skloňovanou změnou, která by měla v co nejbližší době proběhnout. Rychlejší nasazení nových technologií , zavedení automatizovaných systémů a zprovoznění intuitivnějších výukových platforem navíc pookřálo v uplynulých měsících, kdy studenti i učitelé fungovali výhradně z pohodlí svých domovů.

Modernizace školství je v Česku dlouho skloňovanou změnou, která by měla v co nejbližší době proběhnout. Rychlejší nasazení nových technologií , zavedení automatizovaných systémů a zprovoznění intuitivnějších výukových platforem navíc pookřálo v uplynulých měsících, kdy studenti i učitelé fungovali výhradně z pohodlí svých domovů.

Není proto divu, že se začínají rojit nápady na vychytanější služby pro školství, díky nimž by bylo možné celou tuto oblast posunout tak, jak by se to v roce 2020 zasloužilo. Podobný přístup k tomu mají i

Než se dostaneme k věci, o čem vlastně UniHack byl?

Jak vás napadlo se do něj přihlásit?

A tím bylo vytvoření nové učitelské platformy. Jaký byl první impuls k tomuto rozhodnutí?