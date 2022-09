Ovládnout gravitaci ve 3 vteřinách. O čem je cliff diving?

První světový šampionál v cliff divingu se uskutečnil v roce 1997 v Švýcarském městě Brontallo. V té době se ale jednalo spíše o pár nadšenců, kteří skákali do vody. Žádní porotci ani ceny. Během pár let se ale celý koncept začal rozrůstat, a to až do roku 2009, kdy se ve francouzském městě La Rochelle poprvé odehrála soutěž tak, jak ji známe teď.