Part of this story

🤖 Co je to virtuální lezení aneb seznam se s Red Bull The Edge

Tento druh lezení vyžaduje dost techniky - jak té tvojí, tak té, kterou neseš fyzicky s sebou. Představ si ale, jaká by to paráda - vylézt po věži ze zmrzlý vody.

A když už jsme u toho Ice climbingu - věděls, že můžeš vylézt i po zmrzlým vodopádu? Tento druh lezení vyžaduje dost techniky - jak té tvojí, tak té, kterou neseš fyzicky s sebou. Představ si ale, jaká by to paráda - vylézt po věži ze zmrzlý vody.

A když už jsme u toho Ice climbingu - věděls, že můžeš vylézt i po zmrzlým vodopádu? Tento druh lezení vyžaduje dost techniky - jak té tvojí, tak té, kterou neseš fyzicky s sebou. Představ si ale, jaká by to paráda - vylézt po věži ze zmrzlý vody.

To dělá z tohoto sportu parádní full body workout. Studie British Journal of Sports Medicine z roku 1997 ukázala, že srdeční frekvence a energetický výdej horolezců na vnitřní lezecké stěně jsou velmi podobné jako když běžíš rychlostí 8-11 minut na míli.

Za jednu hodinu lezení spálíš mezi 500 - 900 kaloriemi. To dělá z tohoto sportu parádní full body workout. Studie British Journal of Sports Medicine z roku 1997 ukázala, že srdeční frekvence a energetický výdej horolezců na vnitřní lezecké stěně jsou velmi podobné jako když běžíš rychlostí 8-11 minut na míli.

Za jednu hodinu lezení spálíš mezi 500 - 900 kaloriemi. To dělá z tohoto sportu parádní full body workout. Studie British Journal of Sports Medicine z roku 1997 ukázala, že srdeční frekvence a energetický výdej horolezců na vnitřní lezecké stěně jsou velmi podobné jako když běžíš rychlostí 8-11 minut na míli.

. Jednoduše řečeno, co bolí, to roste a lezení dává mimo jiné pěkně zabrat tvým prstům. Šlachy v prstech se trhají a tím se i zvětšují a posilují.

Horolezci mají větší ruce . Jednoduše řečeno, co bolí, to roste a lezení dává mimo jiné pěkně zabrat tvým prstům. Šlachy v prstech se trhají a tím se i zvětšují a posilují.

Horolezci mají větší ruce . Jednoduše řečeno, co bolí, to roste a lezení dává mimo jiné pěkně zabrat tvým prstům. Šlachy v prstech se trhají a tím se i zvětšují a posilují.