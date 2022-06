Part of this story

Je skateboarding sport, životní styl nebo umění? Nazývej to jak chceš, hlavně když tě to baví. V třetí epizodě série Sportlight 🔦 si posvítíme právě na skateboarding, jeho kulturu a ukážeme, že skejtovat může opravdu každý.

A teď trochu čísel, samozřejmě těch rekordních. Každej ví, že bez pořádnýho ollie se moc daleko nedostaneš. Jak pořádný je ale to, který skočil Jordan Hoffart a mělo přes 5 metrů do dálky? Dostatečný na světový flatground ollie rekord!

Jestli bylo první vejce nebo slepice, to nevíme, ale že skateboarding vymysleli surfaři v období, kdy jim vlny nepřály, to je holý fakt. Akorát tenkrát v šedesátkách se tomu říkalo “sidewalk surfing” a jezdilo se na kusu dřeva s ocelovými kolečky z kolečkových bruslí.

Ještě máme jeden bonusovej fakt nefakt. Nenašli jsme sice žádnou odbornou studii, která by to potvrzovala, ale 10 z 10 skejťáků ti poví, že jejich práh bolesti se od doby, kdy začali, posunul někam nad pozemskou úroveň. A ti zbylí to ani říkat nemusí, stačí se kouknout, jak se po každém pádu na beton beze slova zvednou a jezdí dál.

Říkáš si: „ Jak může někdo skejtovat bez nohou? ” Felipe by ti na to asi odpověděl: „No excuses!” (žádné výmluvy). A když se nevymlouvá týpek, který se místo nohama odráží rukama a skáče na raily vysoko nad zemí, něco na tom bude. Věčně usměvavý mlaďák vypráví o setkání s Tony Hawkem, své titulní straně na Thrasher magazínu (2019) a jak fyzické omezení proměnil ve svůj prospěch .

Felipe ale neočekává žádný úlevy. Pravidelně se účastní i soutěží, kde skejtuje proti jezdcům bez fyzického postižení a dává jim zabrat. Když mu bylo 18, rozhodl se, že je ready vyrazit na závody mimo Brazílii, a tak rozjel sbírku na sociálních sítích, aby získal prostředky na cestu na Tampa Am - největší amatérskou skate soutěž. A pak už to šlo ráz na ráz. Stal se součástí Hawkova brandu Birdhouse . Vyhrál druhý místo na X Games , kde jen tak mimochodem jezdil se zlomenou rukou.

