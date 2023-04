🤨 Znáš ty neshody, který visí ve vzduchu? Třeba co bylo dřív - vejce, nebo slepice? Patří ananas na pizzu? A co je lepší, lyže, nebo snowboard? Zatímco slepičí ani ananasovou záhadu nerozluštíme, dlouhodobé výzkumy a statistika jasně říkají, že co se počtu úmrtí týče, je snowboarding o 33 % bezpečnější . Za to by si jedno malé velké plus zasloužil.