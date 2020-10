Výrazy jako online výuka , gap year nebo třeba blended learning si v poslední době našly místo ve slovníku nejednoho z nás. Ne všichni ale ví, co přesně znamenají, natož jak se s nimi v reálu vypořádat. Zmatení jsou učitelé , zmatení jsou studenti a abychom nebyli zmatení i my , tak jsme i s pomocí odborníka z Univerzity Karlovy vytvořili příručku, jak tyto nové studijní podmínky zvládnout.

Online výuka, distanční vzdělávání a ještě k tomu blended learning. Cože?! každý student, 2020

Prvním a nejčastějším pojmem je online výuka . Mnozí si myslí, že online výuka je to stejný jako stará dobrá prezenčka, jen šoupnutá do onlinu, takže si stačí stáhnout nějakou tu appku, naladit kamerku, nahodit mullet dress code (nahoře přednáška, dole pohoda) a jet podle známých kolejí (čti osnov). Hm, jenže ono to tak nefunguje. Online výuka je pro náš vzdělávací systém velkou inovací, která si žádá trochu víc.

Tenhle rok je to jenom na tobě. © Unsplash.com

Přizvali jsme si osobu, která inovacím a především studentům zasvětila část svého života. Jan Veselý je kantor z Univerzity Karlovy, který vede tamější Inovační laboratoř a se zabývá především inovacemi ve vzdělávání. Mimo jiné je i spolutvůrcem Changemakers ČR a teď nově jedním z mentorů a porotců v rámci akcelerátoru Red Bull Basement 2020 .

Podle Jana potřebuje inovace či změna zvýšenou aktivitu všech účastníků a nemusí být vždy jen kladná. Každá změna má vliv na vícero stran a přesto, že jedné straně růže přináší, té druhé může způsobit spíše zranění od trnů a naopak. Také tato inovace ve vzdělávání může mít různý dopad, záleží na přístupu studentů i kantorů . Zrovna Jan je ale názornou ukázkou toho, jak ji uchopit za správný konec, a to se nám líbí!

Být dobrým lektorem a být schopný přejít do onlinu není o věku, je to spíš o přístupu, chuti a nadšení pro věc. Jan Veselý

Jak to tedy udělat, aby to slavné online vzdělávání dávalo smysl, studenti během něho neusínali na klávesnici a kantoři si nepovídali sami s prázdným monitorem? Touto otázkou se dostáváme k dalšímu pojmu a tím je blended learning . Model blended learning je způsob online vzdělávání již běžně užívaný na univerzitách například ve Velké Británii, Holandsku, Dánsku a dalších zemích. Je založený na tom, že vyučující své přednášky nahrají na videa a dají je volně přístupné všem studentům. Ti si je pak mohou kdykoliv pustit, přetočit, zastavit, zrychli/zpomalit, zkrátka pracovat s nimi tak, jak to vyhovuje jejich schopnostem a dennímu rytmu.

Studenti se připravují sami z pohodlí svých domovů nebo třeba z dodávky u lesa, chaty na horách či felákova gauče... Zkrátka odkudkoliv. Připraveni se pak účastní hromadné online schůzky se svým týmem a kantorem, kde je prostor pro diskuzi , vysvětlení nejasností, tvoření a šíření vlastních myšlenek a nápadů. Tento model je založen na předpokladu, že v 21. století je zbytečné, aby někdo pouze převyprávěl informace ostatním , když strejček Google to všechno taky zná a navíc dává (většinou) i volně dostupné.

V čem je ale na druhou stranu takový lektor nenahraditelný, je právě mentoring , rozvoj skills , směřování myšlenek a vedení, jak s informacemi pracovat.

A co si takhle pustit přednášku ve VR? © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 2018

Přesunutí předmětu do onlinu nebaví ani studenty, ani mě. Pokud je to technicky možné, interakce je důležitá, zaplé webkamery jsou nezbytné. Zkrátit a zintenzivnit. Přednášky jdou natočit a jsou využitelné i v budoucnu. Možnost přetočit si to, stopnout, zrychlit/zpomalit, pustit znovu je největší výhoda. Jan Veselý

Už jsme tu trochu nakousli chaty , hory a svobodu , které s onlinem přestávají být passé. Poprvé v historii jsme my studenti většinově osvobozeni od povinnosti být přítomni v prostoru a zůstává nám tedy jen čas, který už nějak zvládnout jde. To je velká výhoda. Jasně, je tu i plno záporů, nemůžeš se setkávat se spolužáky a zmizely všechny ty benefity vysokoškolskýho života jako jsou mejdany, sportovní turnaje a „studijní” randíčka v knihovnách.

Nicméně 10 z 10 milovníků života potvrzuje, že změna přístupu k okolním faktorům změní i tvoji vlastní náladu , proto je důležité nezabývat se negativy a spíš se snažit vytěžit maximum z pozitiv, které to přináší. Můžeš toto studium přes počítač využít a udělat si takovou upgradovanou verzi gap yearu , během kterého sice pořád studuješ, ale zároveň i využíváš volný čas, který je jeho hlavní podstatou.

A co je to ten gap year ? Z angličtiny volně přeloženo, je to rok, kdy neděláš nic a nebo taky všechno. Rok, kdy se soustředíš na sebe a tak nějak objevuješ, kdo jsi. Sbíráš zkušenosti, učíš se nový skills a průběžně zjišťuješ, co od toho života vlastně chceš a jakým směrem se vydáš. Ono je občas potřeba si v tom životě i oddychnout , zpomalit a jen se pro změnu zamyslet .

Škola v onlinu, hlava v oblacích © Unsplash.com

Přiznejme si to, většina z nás šla na vejšku a ani pořádně nevěděla, na jakej obor se to hlásí. No a ta menšina, která to věděla a šla si za tím zuby nehty, je krátce po svých dvaceti letech vyhořelá jak poslední jiskra naděje v romantický vztah po tom, co si vytvoříš profil na Tinderu.

Vzkázal bych studentům ať si užívají života a chodí třeba na procházky. Tempo naší doby je tak hektické, že se denně setkávám s vyhořelými studenty. Vždyť to je strašný! Jan Veselý

S online vzděláváním přišla chvíle, kdy můžeš pro změnu jednou říct „ Já na to mám čas !” Vzpomínáš, kdy se ti to naposledy poštěstilo? Snížení časové náročnosti studia otevírá dveře jiným okruhům, na které můžeš upoutat svou pozornost a stále si při tom držet status studenta. Můžeš například rozjet vlastní startup , napsat knihu , učit se cizí jazyk a nebo to vzít úplně z jiného soudku a zasoustředit se na vztahy .

A jaká je teda ta message na závěr? Přestaň plýtvat slovy, dej hlavu hore a pojď využít to privilegium volného času k něčemu, co dává smysl.