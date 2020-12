. Často si říkáš, že budeš k planetě šetrnější, pak ale dojdeš do obchodu a všechny ty eko produkty maj v ceně jednu nulu navíc. Máme pro tebe dobrou zprávu, jde to i jinak! Poradíme ti, jak být eko-friendly a nepřijít tak na mizinu.

Život studenta… spousta vědomostí , málo peněz . Často si říkáš, že budeš k planetě šetrnější, pak ale dojdeš do obchodu a všechny ty eko produkty maj v ceně jednu nulu navíc. Máme pro tebe dobrou zprávu, jde to i jinak! Poradíme ti, jak být eko-friendly a nepřijít tak na mizinu.

Život studenta… spousta vědomostí , málo peněz . Často si říkáš, že budeš k planetě šetrnější, pak ale dojdeš do obchodu a všechny ty eko produkty maj v ceně jednu nulu navíc. Máme pro tebe dobrou zprávu, jde to i jinak! Poradíme ti, jak být eko-friendly a nepřijít tak na mizinu.

Co tě čeká:

1) Použij věci, které už máš (zn. originálně!)

Všichni se asi shodneme, že nejvíce bolí utrácet peníze za “nezbytnosti do domácnosti” v podobě čistících prostředků, ze kterých nemáš radost ani ty, ani planeta. Nicméně je kupuješ, protože nežiješ ve středověku a plísňová onemocnění už dávno nejsou in. Přitom ti k nablýskanýmu domovu vystačí pár základních surovin z kuchyně a babské rady za babku.

Všichni se asi shodneme, že nejvíce bolí utrácet peníze za “nezbytnosti do domácnosti” v podobě čistících prostředků, ze kterých nemáš radost ani ty, ani planeta. Nicméně je kupuješ, protože nežiješ ve středověku a plísňová onemocnění už dávno nejsou in. Přitom ti k nablýskanýmu domovu vystačí pár základních surovin z kuchyně a babské rady za babku.

si poradí s plísní nejen v koupelně. Odstraní vodní kámen z rychlovarné konvice, stačí ho tam trochu nalít a nechat vyvařit. Překvapivě zvládne nahradit i aviváž při praní prádla. Jo zní to divně, ale fakt to funguje. Prádlo je pak měkký a bez zápachu.

Ocet si poradí s plísní nejen v koupelně. Odstraní vodní kámen z rychlovarné konvice, stačí ho tam trochu nalít a nechat vyvařit. Překvapivě zvládne nahradit i aviváž při praní prádla. Jo zní to divně, ale fakt to funguje. Prádlo je pak měkký a bez zápachu.

Ocet si poradí s plísní nejen v koupelně. Odstraní vodní kámen z rychlovarné konvice, stačí ho tam trochu nalít a nechat vyvařit. Překvapivě zvládne nahradit i aviváž při praní prádla. Jo zní to divně, ale fakt to funguje. Prádlo je pak měkký a bez zápachu.

se využije u textílií, jakože oblečení a koberců. Zaprané kousky vybělí, stačí je před praním namočit do solného roztoku. Vyřeší i problém se spolubydlícím, který ti věčně zdobí koberec špagetama s kečupem. Jeho teda odstranit nezvládne, ale ten flek jo. Sůl navlhči a skvrnu s ní posypej, pak to celý vysaj a tadáá.

Sůl se využije u textílií, jakože oblečení a koberců. Zaprané kousky vybělí, stačí je před praním namočit do solného roztoku. Vyřeší i problém se spolubydlícím, který ti věčně zdobí koberec špagetama s kečupem. Jeho teda odstranit nezvládne, ale ten flek jo. Sůl navlhči a skvrnu s ní posypej, pak to celý vysaj a tadáá.

Sůl se využije u textílií, jakože oblečení a koberců. Zaprané kousky vybělí, stačí je před praním namočit do solného roztoku. Vyřeší i problém se spolubydlícím, který ti věčně zdobí koberec špagetama s kečupem. Jeho teda odstranit nezvládne, ale ten flek jo. Sůl navlhči a skvrnu s ní posypej, pak to celý vysaj a tadáá.

2. Sharing is caring

3. Nakupuj z druhé ruky (nebo klidně třetí, čtvrté,...)