a hlavně pokud na to nepřipravíš sebe a své prostředí. Takže pokud i ty chceš být hrdinou svého studentského příběhu, položíme ti otázku, kterou ti kladla i tvoje máma: “

Kdo na konci každého semestru spoléhal na své kouzlo a květnatou řeč před zkoušecí komisí, může letos narazit. Ve virtuálním prostředí svůj šarm a vědomosti neprodáš, pokud si nepotykáš se svým softwarem, hardwarem a hlavně pokud na to nepřipravíš sebe a své prostředí. Takže pokud i ty chceš být hrdinou svého studentského příběhu, položíme ti otázku, kterou ti kladla i tvoje máma: “ Proč tu máš zas takovej binec? ”

To není pokoj, to je kancelář

. Pokud si chceš udržet klidnou a soustředěnou mysl jak nějaký badass ninja, doporučuji se do této postavy i vcítit. Japonský válečník žije skromně a spořádaně. Každé místo, ve kterém se nachází, slouží jednomu jednoduchému účelu, a to mu pomáhá být soustředěný na jeho úkol.

Pokud chceš souboj s hlavním bossem semestru přežít, potřebuješ nejdřív získat výhodu na bitevním poli. A když říkám bitevní pole, myslím tím tvůj pracovní stůl . Pokud si chceš udržet klidnou a soustředěnou mysl jak nějaký badass ninja, doporučuji se do této postavy i vcítit. Japonský válečník žije skromně a spořádaně. Každé místo, ve kterém se nachází, slouží jednomu jednoduchému účelu, a to mu pomáhá být soustředěný na jeho úkol.

, hoď se do klidu a koukni na

Proto se pohodlně usaď , hoď se do klidu a koukni na následující rady , které tvůj workspace přemění na oázu klidu.

1. Pořádek a organizace

. Ale co takhle s přírodou nebojovat a spojit s ní síly? Mnoho studií ukazuje, že

Historie nás učí, že přírodu nezkrotíš . Ale co takhle s přírodou nebojovat a spojit s ní síly? Mnoho studií ukazuje, že obklopování se rostlinami v pracovním prostředí zvyšuje pocit spokojenosti a chuť k vyšší výkonnosti. Nejen že ti jedna pokojovka pomáhá s okysličováním a čištěním vzduchu ve tvé svatyni, dokonce ti pomůže ulevit i od trochy stresu.

. Pokud jsi večerní pracant, zvaž vyměnění svých světelných trubic a žárovek za ty, které mají minimální blikavost a neemitují příliš čiré bílé světlo (většinou jsou to ty úsporné).

Přírodní světlo pomáhá regulovat produkci serotoninu (neboli hormon štěstí) a melatoninu ve tvém mozku, což ovlivňuje tvou náladu a celkovou bdělost. Snaž se tedy obklopit přirozeným světlem . Pokud jsi večerní pracant, zvaž vyměnění svých světelných trubic a žárovek za ty, které mají minimální blikavost a neemitují příliš čiré bílé světlo (většinou jsou to ty úsporné).

Důležité je to, že ti nerozbije tvou pracovní flow tak, aby ses do ni nemohl pak zase vrátit. Měj ho tedy

Důležité je to, že ti nerozbije tvou pracovní flow tak, aby ses do ni nemohl pak zase vrátit. Měj ho tedy vždy ve své blízkosti někde na stole. Může se jednat třeba o hakysák, kamínek či mušle z dovči nebo další jednoduché předměty. Tenhle malej přítel ti pomůže si odfkrknout , ale zároveň tě nepustí z klubu domů.

2. Tělo a mysl v rovnováze

, ale jak to často bývá, strůjcem naší vlastní bolesti jsme my sami. Jak si tedy udržet psychickou, ale i fyzickou pohodu?

Pokud hodláš namáhat svou mysl, je příhodné, aby tě nebrzdilo tělo a zase naopak. Zvlášť když se hodláš vzdorovat těm nejtěžším zkouškám. Zprvu se může zdát, že doma ti hrozí tak maximálně pohlavek za nevynesený koš , ale jak to často bývá, strůjcem naší vlastní bolesti jsme my sami. Jak si tedy udržet psychickou, ale i fyzickou pohodu?

Na špagety s kečupem a mraženou pizzu už tě přechází chuť a nechceš chodit do menzy? Poradíme ti, jak uspokojit chuťové pohárky za minimum peněz.

. V opačném případě si totiž můžeš zadělat na pěkné nepříjemnosti jako jsou porucha oběhu krevních tekutin či křečové žíly. Jak tedy na to?

tě může časem začít skutečně omezovat a proto pokud se chceš dozvědět, jak tomu předcházet, možná se na to pořádně posaď. Doslova. Správné sezení u tvé pracovní plochy pomůže zamezit tomu, aby sis neodpálil své meziobratlové ploténky a

Pokud trávíš dlouhé chvíle u počítače kvůli škole, častokrát nenamáháš jen svou trpělivost, ale taky své tělo. Bolest zad a hlavy tě může časem začít skutečně omezovat a proto pokud se chceš dozvědět, jak tomu předcházet, možná se na to pořádně posaď. Doslova. Správné sezení u tvé pracovní plochy pomůže zamezit tomu, aby sis neodpálil své meziobratlové ploténky a choval se ke své páteři s úctou . V opačném případě si totiž můžeš zadělat na pěkné nepříjemnosti jako jsou porucha oběhu krevních tekutin či křečové žíly. Jak tedy na to?

, které tě za to nepotrestají bolestí hlavy. Koukni na Ilustraci níže pro lepší představu.

U správného sezení to ale nekončí. Dbej na

U správného sezení to ale nekončí. Dbej na nastavení výšky a sklonu tvého monitoru tak, aby nebylo nutné zbytečně moc naklánět hlavu dolů či nahoru. Správná vzdálenost od monitoru je také klíčová. Ulehčíš tak svému krku , ale i očím , které tě za to nepotrestají bolestí hlavy. Koukni na Ilustraci níže pro lepší představu.

3. Online hry a deskovky

, co se takhle obohatit trochou kultury?

. Mějme ale na paměti, že i ten nejostřejší meč se používáním časem otupí. Její pohoda ovlivňuje to, jak moc efektivní pomůckou je a bude. Abychom ji udrželi ostrou, musíme brousit. Učiníme tak jakýmkoliv typem relaxu po práci či občasným

Lidská mysl je brilantní nástroj . Mějme ale na paměti, že i ten nejostřejší meč se používáním časem otupí. Její pohoda ovlivňuje to, jak moc efektivní pomůckou je a bude. Abychom ji udrželi ostrou, musíme brousit. Učiníme tak jakýmkoliv typem relaxu po práci či občasným procvičováním našich mozkových závitů . Vysokoškolským zvykem bylo vždy po škole si večer zajít s kámoši na pivko, pokecat, zasmát se. Pokud ale tohle chceš zvládnout i v onlinu, máme pro tebe pár tipů, jak se zkusit s kámoši zabavit. Pokud chceš však po intenzivní nalívarně ve škole prostě jen vypnout , co se takhle obohatit trochou kultury?

přimhouřit oči a zkusit to

I když se nepokládáš za ortodoxního gamera a hry pro tebe nejsou úplně hitparáda, zde doporučujeme přimhouřit oči a zkusit to . Jejich velkou výhodu je, že jsou dost o komunikaci a se svými feláky se i přes webku parádně nasměješ. Dovolili jsme si jich pár pro tebe vybrat.

V téhle hře zapojíš svou kreativitu a umělecký um! Uhádneš rychle, co se tvůj kámoš snaží nakreslit?

Pro některé nesmrtelná známá klasika, pro některé možná nově objevený poklad. Boardgame Arena nabízí enormní množství deskových her předělaných do digitálu. Hrát můžeš jak v reálném čase, tak i svým tempem a hrát tak jednu hru se svým protivníkem i týden.

Pro ty, co netouží po edukativně poznávací kultuře a chtějí spíš něco hudebního,

Cítíš, že nezískáváš přesně 100 % toho, co potřebuješ? Hledáš inspiraci, jak se pořádně nakopnout a začít na sobě pracovat? Dozvi se od nás, co ti pomůže!

4. Zkoušky

až k úspěšnému završení semestru. A nebo ne? U sebe máš už všechno pěkně srovnaný, být v zenu je prkonina a víš, jak se udržet v psychické i fyzické formě. Musíme ale ještě zapracovat na tom, jak svůj studentský výkon co nejlépe prodat.

Tvá příprava je hotová a už jen zbývá se prosekat zkouškami až k úspěšnému završení semestru. A nebo ne? U sebe máš už všechno pěkně srovnaný, být v zenu je prkonina a víš, jak se udržet v psychické i fyzické formě. Musíme ale ještě zapracovat na tom, jak svůj studentský výkon co nejlépe prodat.

A jelikož jediné, co učitelé můžou při online zkoušce vnímat, je tvůj audiovizuální projev na počítači,

A jelikož jediné, co učitelé můžou při online zkoušce vnímat, je tvůj audiovizuální projev na počítači, dej si na něm sakra záležet .

