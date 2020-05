Co tě čeká:

6 INSPIRATIVNÍCH LIFEHACKŮ OD HONZY EMLERA

1. PLÁNUJ

☛ To, co tě nejvíc stresuje, bývá často to nejdůležitější . Dokud to neuděláš, nesmíš postoupit na další úkol. Nejhorší je, když tuhle záležitost necháš na konec dne, kdy už na ni nemáš ani nervy, ani energii a předtím uděláš spoustu méně významných úkolů. Šance na splnění složitých věcí se tak snižují.

☛ To, co tě nejvíc stresuje, bývá často to nejdůležitější . Dokud to neuděláš, nesmíš postoupit na další úkol. Nejhorší je, když tuhle záležitost necháš na konec dne, kdy už na ni nemáš ani nervy, ani energii a předtím uděláš spoustu méně významných úkolů. Šance na splnění složitých věcí se tak snižují.

PRAVIDLO 2 MINUT

Když tě napadne myšlenka nebo úkol, co můžeš udělat do 2 minut, udělej to hned nebo si to zapiš na papír, abys to dostal z hlavy a nerozptyloval se u aktuální činnosti. Jinak nad tím tvoje hlava bude přemýšlet a nic se nenaučíš.

Když tě napadne myšlenka nebo úkol, co můžeš udělat do 2 minut, udělej to hned nebo si to zapiš na papír, abys to dostal z hlavy a nerozptyloval se u aktuální činnosti. Jinak nad tím tvoje hlava bude přemýšlet a nic se nenaučíš.

Keep on the track, ale umět občas odbočit!

Keep on the track, ale umět občas odbočit!

Keep on the track, ale umět občas odbočit!

PIŠ SI NA PAPÍR

SOUSTŘEĎ SE

POŘÁDNĚ SE VYSPI

ŠKOLA NENÍ VŠE

● Nepřestávej myslet na to, že to, co děláš mimo školu, tě odlišuje od ostatních.

● Nepřestávej myslet na to, že to, co děláš mimo školu, tě odlišuje od ostatních.

● Nepřestávej myslet na to, že to, co děláš mimo školu, tě odlišuje od ostatních.

ROZHOVOR: HONZA EMLER

Vystudoval jsem ve Zlíně řízení výroby a kvality. Potom jsem šel do Prahy na projektový řízení, který jsem pak mezi čtvrťákem a páťákem zabalil, právě když začal vznikat DOLLER, což trochu popisuje jakej jsem byl student. Žil jsem ve spěchu a stále jsem přemýšlel nad tím, co můžu dělat pro sebe. Pracoval jsem za barem, fotil jsem, rozjížděli jsme grafické studio... známky pro mě nebyly priorita. Měl jsem ale filosofii: Věnuj se tomu, co tě baví a je pro tebe přirozený.

Vystudoval jsem ve Zlíně řízení výroby a kvality. Potom jsem šel do Prahy na projektový řízení, který jsem pak mezi čtvrťákem a páťákem zabalil, právě když začal vznikat DOLLER, což trochu popisuje jakej jsem byl student. Žil jsem ve spěchu a stále jsem přemýšlel nad tím, co můžu dělat pro sebe. Pracoval jsem za barem, fotil jsem, rozjížděli jsme grafické studio... známky pro mě nebyly priorita. Měl jsem ale filosofii: Věnuj se tomu, co tě baví a je pro tebe přirozený.

Vystudoval jsem ve Zlíně řízení výroby a kvality. Potom jsem šel do Prahy na projektový řízení, který jsem pak mezi čtvrťákem a páťákem zabalil, právě když začal vznikat DOLLER, což trochu popisuje jakej jsem byl student. Žil jsem ve spěchu a stále jsem přemýšlel nad tím, co můžu dělat pro sebe. Pracoval jsem za barem, fotil jsem, rozjížděli jsme grafické studio... známky pro mě nebyly priorita. Měl jsem ale filosofii: Věnuj se tomu, co tě baví a je pro tebe přirozený.

Není to o tom jednom momentu. Postupem času jsem přicházel na to, čemu se chci věnovat a na vejšce se to úplně rozjelo. Bylo to prostředí, kdy nad tímhle přirozeně přemýšlíš. Pohybuješ se mezi lidmi, kteří se o sebe zajímají. Navíc, když jsi v tom městě novej, tak se musíš naučit komunikovat a prostě fungovat. Po nějaké době zase přemýšlíš nad tím, co s tebou bude po vejšce, a to tě donutí se o sebe víc zajímat a hledat v čem jsi dobrej, protože těch možností je dnes spousta.

Není to o tom jednom momentu. Postupem času jsem přicházel na to, čemu se chci věnovat a na vejšce se to úplně rozjelo. Bylo to prostředí, kdy nad tímhle přirozeně přemýšlíš. Pohybuješ se mezi lidmi, kteří se o sebe zajímají. Navíc, když jsi v tom městě novej, tak se musíš naučit komunikovat a prostě fungovat. Po nějaké době zase přemýšlíš nad tím, co s tebou bude po vejšce, a to tě donutí se o sebe víc zajímat a hledat v čem jsi dobrej, protože těch možností je dnes spousta.

Není to o tom jednom momentu. Postupem času jsem přicházel na to, čemu se chci věnovat a na vejšce se to úplně rozjelo. Bylo to prostředí, kdy nad tímhle přirozeně přemýšlíš. Pohybuješ se mezi lidmi, kteří se o sebe zajímají. Navíc, když jsi v tom městě novej, tak se musíš naučit komunikovat a prostě fungovat. Po nějaké době zase přemýšlíš nad tím, co s tebou bude po vejšce, a to tě donutí se o sebe víc zajímat a hledat v čem jsi dobrej, protože těch možností je dnes spousta.

Nevěděl jsem, že budeme inspirovat někoho dalšího. Byl jsem vždycky ten, kterej to měl u zadku. ,,Když to dá Emler, tak to udělá každej‘‘, tak mě brali někteří učitelé i spolužáci. Když jsme s DOLLEREM začali, pořádali jsme na univerzitě konference a zvali jsme si lidi, kteří mohli inspirovat ostatní svým životním příběhem a s tím pokračujeme i doteď, ale už to nejsou konference. Každého totiž pohání něco jiného a úplně jinak funguje umělec a manager ve firmě. Na tom je vlastně i DOLLER postavenej. Aby si každej tvořil svoje vize. Nechtěli jsme říkat, co má kdo v životě dělat. Snažíme se dát lidem šablonu pro fungování, ale zároveň nebrat prostor pro osobitost a kreativitu.

Nevěděl jsem, že budeme inspirovat někoho dalšího. Byl jsem vždycky ten, kterej to měl u zadku. ,,Když to dá Emler, tak to udělá každej‘‘, tak mě brali někteří učitelé i spolužáci. Když jsme s DOLLEREM začali, pořádali jsme na univerzitě konference a zvali jsme si lidi, kteří mohli inspirovat ostatní svým životním příběhem a s tím pokračujeme i doteď, ale už to nejsou konference. Každého totiž pohání něco jiného a úplně jinak funguje umělec a manager ve firmě. Na tom je vlastně i DOLLER postavenej. Aby si každej tvořil svoje vize. Nechtěli jsme říkat, co má kdo v životě dělat. Snažíme se dát lidem šablonu pro fungování, ale zároveň nebrat prostor pro osobitost a kreativitu.

Nevěděl jsem, že budeme inspirovat někoho dalšího. Byl jsem vždycky ten, kterej to měl u zadku. ,,Když to dá Emler, tak to udělá každej‘‘, tak mě brali někteří učitelé i spolužáci. Když jsme s DOLLEREM začali, pořádali jsme na univerzitě konference a zvali jsme si lidi, kteří mohli inspirovat ostatní svým životním příběhem a s tím pokračujeme i doteď, ale už to nejsou konference. Každého totiž pohání něco jiného a úplně jinak funguje umělec a manager ve firmě. Na tom je vlastně i DOLLER postavenej. Aby si každej tvořil svoje vize. Nechtěli jsme říkat, co má kdo v životě dělat. Snažíme se dát lidem šablonu pro fungování, ale zároveň nebrat prostor pro osobitost a kreativitu.