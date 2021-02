Je třeba být neustále ostražitý. Pokud by do sebe dva parašutisté narazili, mělo by to fatální následky. Když jde vše hladce, opět se seřadíme do formace a znovu přichází ke slovu svalová paměť, která pokračuje v choreografii. Člověk má pocit upřímné radosti, když vidí, jak všechny formace fungují podle jeho představ. No, a pak přijde přistání. V takových podmínkách to bylo skutečně náročné, protože se k zemi blížíme velice rychle a kolem dopadiště byla tma jak v pytli.

: Z našeho úhlu pohledu nebyl žádný astrologický výzkum třeba. Bylo nám jasné, že hledáme spot, kde bude obloha co nejtemnější. Pro nás bylo nejpodstatnější přijít na způsob, jak se rozsvítit natolik, aby to foťáky dokázaly zachytit v potřebné intenzitě. To ale přiliš nesouvisí s chápáním noční oblohy a hvězd.

: Pyrotechniku používáme už docela dlouho. Za ta léta se prokázala jako opravdu populární součást našich vystoupení. V podstatě to z nás vytvoří „lidské komety“. Lidé jsou z té energie, která z takového pohledu jde, naprosto unešní, ale samozřejmě pyrotechnika s sebou nese i velký risk. Už se nám párkrát přihodily lehké nehody. Naštěstí nešlo o žádná vážná zranění. Na mě samotného došlo několik let zpátky v Las Vegas. Jeden z mých přístrojů se nespustil, a tak jsem přistál, abych ho sundal z nohy a zapnul manuálně. Jakmile se vznítil, myslel jsem, že mi to upálilo prsty na rukou. Naštěstí to bylo jen pár popálenin a horší situace s pyrotechnikou se od té doby neopakovala. Všeobecně je poměrně bezpečná a rozhodně vypadá cool. Vždy se postará o parádní show.

