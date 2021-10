Pro mě je to taková určitá schopnost, která oživí scénu, kterou pak záchytí čočka kamery a my si pak tyto filmové scény můžeme pouštět pořád a pořád dokola. Něco, co se odehrává uvnitř herce a těžko se to popisuje. Je to takový druh “uvolnění se”. Andrei Tarkovsky to pojmenoval “Sochaření v čase” (Sculpting in Time).