Anička je milá duše, která se rozhodla obrazy a pocity ze svého okolního světa přetvářet v poutavé koláže ze starých papírů a knih. Její práce zaujala nejenom tisíce lidí na Instagramu , ale taky třeba Tomáše Kluse , kterému nedávno dodělala vizuál k jeho novému albu a vlastně i celé tour. Pravidelně svými kolážemi přispívá taky do časopisu ELLLE a její vysněná spolupráce je se zpěvákem Harry Styles.

Ale to už bychom předbíhali. Pojď si přečíst příběh Ulepené hezky od začátku a na konci si dej video, ve kterém Anička na papír zpracovala téma „talent a vášeň“ .

Koláž na téma "talent a vášeň" je skoro hotová! © Pavel Borovička

Kdy a jak se zrodila Ulepená?

Projekt Ulepená vznikl na konci mých studií na střední škole, i když koláže lepím vlastně tak nějak celý život, ale na konci střední mě napadlo založit si instagramový účet. To jsem ještě ani pořádně nevěděla, na co jsou hashtagy a jak Instagram vlastně funguje. Tenkrát jsem tam posílala jen pár svých koláží, co jsem tak dělala ve svým volným čase. Ulepená potom zažila obrovský vzestup začátkem pandemické situace, kdy jsem vlastně skoro úplně přestala pracovat jako normální člověk a začala se věnovat tomu, co jsem vždycky chtěla dělat. Vzniklo prostě takové časové okno, ve kterém jsem se mohla věnovat tomu, co mě už hrozně dlouho opravdu bavilo.

Na kolážích mě nejvíc baví to, že se dá spojit spoustu na oko nesourodých věcí, rozstříhají se a vznikne něco, čemu můžete dát úplně nový význam, nový rozměr. Ulepená

Jaké jsou tvoje inspirace při tvorbě?

Vychází z toho, jaký žiju život. Častokrát mi stačí jen se projít venkem, s někým se potkat, nebo jenom koukat z oka a sledovat třeba, jak se mění počasí, nebo si pustit písničku, která ve mně vyvolá nějakou emoci, nějakou vnitřní atmosféru, a potom to jde samo.

Tvoje nejoblíbenější báseň?

Úplně asi konkrétní nejoblíbenější kousek nemám, ale tím že už to dělám tak dlouho, tak existují spíš období, ke kterým se ráda vracím jako třeba ke kolážím, který vznikly na jaře dva roky zpátky, což byl vlastně první lockdown a spoustu těch koláží teda vzniklo na základě nějakýho pozorování vnějšího světa z toho vnitřního.

Čím je tvoje tvorba specifická?

Motivy, ke kterým se vracím, jsou samozřejmě láska, potom hodně vůně, nahota, promítají se tam i vjemy, které přichází třeba ze změny počasí, nebo z ročních období.

Kde bereš materiál?

Úplně všude. Musím se přiznat, že spousta věcí je prostě drze sebraná od popelnic s papírem. Zároveň jsem si naučila svoje kamarády, co se třeba stěhují a mají doma dvě krabice Praktické ženy, aby mi to odevzdávali. Beru všechno, opravdu ÚPLNĚ všechno. Takže jestli se vám doma válí cokoliv, klidně i Rytmus života, tak mi to pošlete.

Máš nějaký svůj oblíbený časopis/knížku, kde víš, že vždycky něco vystřihneš?

Spousta knížek, ze kterých stříhám, tak jsou knížky z antikvariátů, které sháním sama,. Taky hodně využívám knížky po babičce, která by je jinak vyhodila. Stříhám jak z věcí, který jsou starý, tak z časopisů, které vychází současně, ale musím říct, že většinou tíhnu k těm starší, protože tam člověk najde takový zvláštní bizáry, inzeráty a starý seznamky z roku sedmdesát a to je super.

Pracovní prostor u Aničky doma v Brně © Pavel Borovička

Jak dlouho ti v průměru trvá vytvořit jednu koláž ?

Časově náročnější jsou vždycky básně, protože tam se mi víckrát stává, že mi schází konkrétní slovo a strávím nad jeho hledáním třeba klidně hodinu nebo dvě. Zjistila jsem ale, že je velmi výhodné stříhat ze slovníků, protože tam si to slovo lehce najdu. Co se týče obrazových koláží, tak ty jsou časově o dost míň náročnější, když vím, na jaké téma ta koláž má být, ale když mě čas netlačí a já stříhám jen čistě vizuální věc bez textu, tak to se klidně může roztáhnout tak na dva na tři dny.

Máš představu, kolik koláží už jsi vytvořila?

Vůbec! Hlavně jsem nebyla obdařena tím, že bych měla na tyto věci odhad – na počet, na vzdálenosti, na čas, ale myslím, že už to bude v řádu ?????? Stovek? Ne, to je blbost. Možná tak nějak ke stovce. Asi.

Tvoje vysněná spolupráce?

Moje vysněná spolupráce, ale ta je hodně vysněná, je, že by mi zavolal Harry Styles a řekl, že mu mám slepit nové album. Což se asi nestane, ale budu na to raději neustále myslet. Ale co se týče třeba spoluprací tady v České republice, tak bych hrozně ráda dělala něco s Tatabojs. Hrozně mě baví. Jednak jsou textově velice originální a zároveň se jejich alba vždycky pojí s nějakou uměleckou koncepcí, která je hrozně zajímavá a to by mě bavilo.

Jaký talent myslíš, že člověk potřebuje k lepení koláží?

Já si myslím, že na koláže není potřeba nějaký konkrétní talent. Myslím si, že je fajn, když je člověk trpělivý. Což jsem si vlastně o sobě ani nemyslela, než jsem koláže začala dělat. Vždycky jsem se měla za hrozně netrpělivou. No a co se týče toho talentu, tak nevím, jestli je to talent, ale je dobré třeba umět shromažďovat věci kolem sebe – knížky a časopisy teda především. Tak aby to mělo svoje místo, nikoho to nikde neštvalo a na vás se to jednou nesesypalo.

Tvorba koláží mi vždycky pomáhá utřídit si myšlenky. Ulepená

Jaká je tvoje vášeň?

Moje vášeň je jídlo, nejenom že ráda vařím, ale taky ráda hostím lidi.

Moje vášeň je melancholicky se rozněžňovat úplně nad čímkoliv, to mám hodně ráda.

Moje vášeň je i tvořit všeobecně cokoliv.

Už se ti někdy stalo, že jsme měla tvořit podle nějakého zadání a prostě to nešlo? Co ti při takových chvílích pomáhá?

Několikrát. Většinou se v těchto stavech snažím naučit nechat si věci na později. I když vás tlačí čas, tak kreativita nebo múza, ať už tomu říkáme jakkoliv, prostě nepřijde, když si řeknu , takže mi pomáhá umět si od věcí dát oddych.

Máš nějakého oblíbeného interpreta, u kterého tvoříš?

Ty vizuální ráda tvořím u interpreta se jménem Declan MCKenna . A když dělám básně, u kterých se musím soustředit na text, tak si pouštím do uší něco instrumentálního. Třeba Maxe Richtera a velice ráda si ještě pouštím videa o vrazích a zločincích, haha.

Na co jsi myslela při tvorbě dnešní koláže?

Při tvorbě koláže na téma „Talent a vášeň“ jsem přemýšlela, co pro mě ty slova znamenají a co to ve mně evokuje na první dobrou. Když se řekne vášeň, tak to ve mně probouzí pocit hrozně velký energie, výbuch barev, směsici všeho – vůní, obrazů, chutí. Takže jsem přemýšlela nad tím, jak se pomocí výstřižků dá vyjádřit to, že zrovna něco vybouchlo, aniž bych vystřihla výbuch.

Co děláš, když zrovna nelepíš?

Když nelepím, tak hodně ráda vařím a peču cokoliv – sladkého i slaného. Ráda chodím ven, ráda chodím do antikvariátu, a taky když nelepím, tak ráda shromažďuju materiál, abych v budoucnu mohla lepit, haha.