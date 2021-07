Žiju a taky studuju na ateliéru Design obuvi pod vedením super ženy MgA. Jany Buch, bez které by ateliér nebyl to, co je. Dřív mě lákaly větší města, ale tam si svoji dílnu nepřestěhuji, takže mě to přešlo. Určitě bych chtěl na nějakou stáž do zahraničí, zjistit a naučit se, jak to dělají i jinde. Možností je hodně. Chtěl bych být třeba členem kreativního týmu pro nějakou větší značku a mrknout se, jak pracují. Nedávno jsem psal konkrétně do firmy

a slečně

, která se stejně jako já zabývá upcyklací tenisek.