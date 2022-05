Vždycky všude v rozhovorech mluvím o jednom videu z dětství, kde na sebe ukazuju do zrcadla a říkám si „teď ty zpívej holčičko“. Tehdy jsem byla fakt maličká, teprve jsem se naučila stát a mluvit. Ale moment, který si vyloženě pamatuju, je období asi mých 12 let, kdy jsem začala psát text mé první písničky.

O svůj talent se snažím poslední dobou pečovat víc a víc. Vyloženě si na něj vyhradím čas třeba od jedenácti do jedný. To je moje kreativní chvilka a dělám jenom to. Jak plyne čas, zjišťuji, že začínám být víc a víc spokojená se svou tvorbou.

Začala jsem tím, že mi naběhla ta melodie a k tomu mi přišla slova. Nejprve jsem si vybavila, že „vášeň & talent“ je něco, co je uvnitř nás. No a odtud jsem postupně nabalovala.

Nejvíce jsem pyšná na změnu v procesu tvorby hudby, na naše vizuály, tým, který se mi povedlo kolem sebe utvořit. Jako obrovský úspěch beru i zmínku mé osobnosti na Time Square v NYC, což byl můj dětský sen. Je toho víc. A hlavně i to, že moje hudba nějakým způsobem rezonuje v lidech, to beru jako obrovský úspěch.

Je pokaždý jiný. To je to, co mě na tom nejvíc baví. Kdybych měla popsat ten úplně klasický, když zrovna něco netočíme, netvoříme, tak si dávám pravidlo, že každý ráno vstávám 7:30 hod. , ráno se snažím dělat nějaké kreativní věci a odpoledne přecházím potom na víc office věci – vyřizování mailů, atd.

Už jenom to, že vidím jiný typ lidí, kteří tam pracují, je inspirující. To, jakým způsobem tvoří. Stačí jen nasávat tu atmosféru a tvořit s místními, kteří mají jiný přístup.

