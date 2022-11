Kdo je připraven, není zaskočen. Co se v tanečním světě chystá na podzim?

❓ Co? Red Bull BC One je breakingový 1vs1 battle, který se poprvé konal v roce 2004. To znamená, že to bude přesně poosmnácté, kdy se potkají top světoví breakers na jednom místě, aby si poměřili své taneční skills. Na světovém finále se můžeme těšit na top 16 b-boys a b-girls, kteří do něj postoupí přes svou poslední šanci ve formě Red Bull Last Chance Cypheru.