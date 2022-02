Tanečníci v sobě přirozeně mají touhu sdílet tanec s ostaními a někteří rádi poměřují své skills před odbornou porotou a právě to jsou taneční battly! Jedním z nich je právě Dance Floor Attack , který už šestnáct let uděluje pohár špičkovým crews na domácí půdě. V tomto článku ti přiblížíme, čím vším musí projít crew tanečníků , která se rozhodne takového battlu zúčastnit a vše doplníme komentáři od těch nejpovolanějších: soutěžních crews a organizátorů Zoliho a Fidlajse.

PPC Crew na cestě za vítězstvím DFA 2022 © Jonáš Hájek

01 CO JE BATTLE A JAK TO NA NICH CHODÍ?

👉 Battle je taneční výměna dvou a více tanečníků, která je hodnocena respektovanou a kvalifikovanou porotou. Úkolem tanečníka je improvizovat na skladbu, která mu od DJ přijde. Tanečníkův freestyle by měl vycházet z daného momentu, mělo by to být jeho osobité přetvoření hudby ve fyzický pohyb, který hodnotí porota. Je hodnocena muzikalita, technika daného stylu, originalita, hravost, a další její vlastnosti.

👉 Kromě tanečníků je na battlu moderátor, Djs a publikum . Ti vytvářej, co nejintenzivnější atmosféru – ať už hudbou, slovem, nebo tleskáním a křepčením. Vždyť víš.

👉 Battle se může odehrávat v různých tanečních stylech – hip hop, house dance, popping, dancehall a v mnoha dalších.

👉 Pokud proti sobě stojí dvě skupiny, říká se tomu crew na crew battle. A to je přesně případ Dance Floor Attack!

02 🙋‍♀️ Chci na battle, třeba přímo na Dance Floor Attack!

Na začátku si k sobě tanečník musí sehnat partu , která bude na stejné vlně. Jelikož je Dance Floor Attack allstylový battle, můžeš na něm čekat od DJ veškerý druh tanečních žánrů, ideální je sehnat si crew, která bude mít jednotlivé členy zaměřené na různé taneční styly. Čím víc se s parťáky znáš, tím větší výhoda pro tebe. V takovém battlu je třeba, abyste fungovali jako celek, naslouchali si a uměli se vzájemně na parketu dorozumět.

PPC crew : „Příběh naši crew je asi následující. Byl one beat, potřebovali jsme lidi, řekli jsme si kluci, kluci bude sranda, můžeme dělat blbosti, protože holky by se jenom ofrňovaly. Tak jsme poskládali lidi, no a nakonec jsme vzali i tu holku, haha.“

Každý ví, která crew nepodcenila přípravu letos! #ppc © Jonáš Hájek

03 🤔 Mám crew, co teď?

Teď se musíš pustit do vymýšlení dema, cca 2-3 minutové choreografie složené jak ze společných částí, tak z freestylu. Demo by mělo jasně odprezentovat porotě, čeho jste schopni jako crew i jako jednotlivci, jaké jsou vaše dovednosti, zručnosti. Na DFA je tradičně zvykem, že před každým demem ještě jednotlivé crew natočí krátký videomedailonek.

Dogga Clan : „Na rovinu my jsme na battly nikdy nechodili moc připravení, ale teďka jsme si řekli, že se chceme připravit. Byli jsme u nás ve studiu, postavili jsme to tam a uvidíme, co to dá. Ať už jsme připraveni jakkoliv, vždycky do toho jdeme s nastavením, že chceme vyhrát“https://www.instagram.com/dogga_clan/

04 🕺 Trénink!

Ono se to samo do té hlavy nenaleje. Jakmile je hotové demo, přichází trénink. Ale nebuďme bláhoví, většinou se vše dělá na poslední chvíli a tanečníci jsou rádi, když si zapamatují, jak celé demo vůbec jde po sobě. Mimo trénink dema potom ještě přichází na řadu battle vstupy. Pokud spolu soutěžní crew funguje dlouho, je to jen výhoda. Pokud jde ale o přípravu fungl nové crew, musíte vymyslet jednotlivé battle vstupy na různé styly. Vymyslet signály a domluvit si celou komunikaci na parketu.

PPC crew : „Signály máme různé. Třeba kluci poznají, že začínají svoji dvojičku určitým rytmickým potleskem. Někdo jenom při freestylu mrkne na svého parťáka vzadu, a nebo si prostě vstup klasicky odpočítáme.“

MMT crew : „Připravovali jsme se asi dva měsíce. Za naši největší výhodu bereme to, že se známe dlouho a umíme se na sebe napojit. Naše battle strategie je, že všechny vybombíme a vyhrajeme to.“

05 🏅 Freestyle jamy, sessions, cyphers

Pokud ještě zbyde čas, crew se před battlem schází a freestyluje, aby se více sžila, navnímala pohyby a moves druhých tak, aby je na parketě dokázala správně přečíst.

Sasha a jeho létající moves © Jonáš Hájek

06 💃 Let’s go!

S příchodem dne D přijdou na návštěvu samozřejmě i nervičky. Důležité je neztratit hlavu, věřit své crew, sobě samému a DJ. Ten ti určitě na parket pošle skladby, které ti už dál napoví, co dělat.

Naše superpower jako crew je asi extrémní multifunkčnost. Všichni jsme takoví, že se chytáme aspoň trochu všech stylů.P PPC crew

07 FOTOREPORT

DJ Fuuse v akci © Jonáš Hájek Za DJ pultem © Jonáš Hájek "Dámy a pánové začíná DFA 2022" © Jonáš Hájek A vítězem DFA 2022 se stává ... © Jonáš Hájek MM Team a jejich demo © Jonáš Hájek Disco Fever na DFA © Jonáš Hájek Woman power, PPC crew © Jonáš Hájek T-Bass na domácí půdě © Jonáš Hájek Dogga Clan © Jonáš Hájek Na parketě třeba mít sebevědomí © Jonáš Hájek Otec Mirec The Showman © Jonáš Hájek The Fresh studio z Prahy © Jonáš Hájek Která crew na DFA zazářila? © Jonáš Hájek Sasha a jeho létající moves © Jonáš Hájek Krumpová show jako pozvánka na BUCKYARD 2022 © Jonáš Hájek Každý ví, která crew nepodcenila přípravu letos! #ppc © Jonáš Hájek Kdo bude vítězem DFA 2022? © Jonáš Hájek Finální rozhodnutí poroty © Jonáš Hájek Sasha a jeho létající moves © Jonáš Hájek Která crew na DFA zazářila? © Jonáš Hájek PPC crew, vítěz DFA 2022 © Jonáš Hájek

Komentář Zoliho a Fidlajse (organizátoři) : „Předně jsme rádi, že se nám letošní DFA podařilo udělat i přes situaci, jaká je. Zpětně jsme fakt hrdí, že jsme se z toho nepos....*, protože jak se teď ukazuje, spoustu lidí to opravdu nakoplo. Jak skupiny, tak organizátoři vidí, že to jde. Vidíme a cítíme signály, že se kultura zase začíná probírat a to je nejdůležitější. Měli jsme pocit, že když letos DFA neuděláme, můžeme to zabalit úplně. A nakonec se povedlo. Atmosféra byla vynikající, porota v topu, Mirec jako vždy skvělý. A nakonec bylo i dost diváků, dobré ohlasy i spokojené crew. Budeme to dělat dál.“

08 Taneční Bulletin 1/22

Pokud tě zaujal celý koncept allstylového crew na crew battlu, tady máš pár typů na další z YouTube:

SDK EUROPE 👇

HIP HOP FESTIVAL 👇