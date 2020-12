🎄Jelikož jsem ještě nic neorganizoval, tak bych svou první akci udělal spíš tady na domácí půdě s tanečníky z naší scény. Bavil by mě koncept Old Generation vs New Generation battle, spíš takový showcase battle, kde by se vytvořily dvě crew (OG vs NG) a ty by jely několikavstupový (ne jen jeden vstup na tanečníka) crew na crew battle. Jelikož bych to bral spíš jako takovou showcase, tak si nejsem jistý, jestli bych chtěl nějaký výsledný verdikt poroty, ale když už, tak bych vzal někoho ze zahraničí (nějaké OGs a zase nějakou mladou krev), aby byl ten názor nestranný. DJs by byli minimálně 2 - opět OG a NG.