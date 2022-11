pouličních tanečních stylů má opravdu co nabídnout. Co formovalo styly jako

Nech se unášet na vlně street dance . Tento bohatý svět pouličních tanečních stylů má opravdu co nabídnout. Co formovalo styly jako hip hop , house dance , popping , nebo locking ? V tomto článku představíme ty nejdůležitější milníky.

Red Bull Dance Your Style Finále 2022 Ti nejlepší tanečníci míří do Jižní Afriky na světové finále Red Bull Dance Your Style 2022, které vypukne 10. prosince.

Projekt One Life, One Dance v podání StalaMuerte

: „Hip Hop není jenom tanec a hudba, ale životní styl, který mě formuje už spoustu let. Díky tomu má pak člověk možnost rychle najít lidi na stejné vlně po celém světě, což je obrovsky obohacující a inspirující zároveň. Čím víc lidí takto člověk pozná, tím víc se naučí o historii daných komunit a celkově mu pak informace lépe zapadají do komplexnějšího chápání této subkultury."