David ' King DaVinci ' Udoh je freestylový tanečník z Nigérie , který ohromí publikum pokaždé, když se objeví na tanečním parketě a udělá svůj první move do rytmu. Jeho vášeň a nadšení do tance jsou nakažlivé stejně jako jeho úsměv, který rozdává na všechny strany. Když reprezentoval svoji zemi na světovém finále Red Bull Dance Your Style 2022 v Jihoafrické republice, okamžitě se stal miláčkem publika a nasbíral si fanouškovskou základnu po celém světě, kterou zaujalo především jeho charisma.

Světové publikum si podmanil díky povaze showmana, která ho společně se schopností improvizace dostala až do finále. Kolo za kolem předváděl King DaVinci rozmanité portfolio streetových stylů , které mají kořeny především v jeho rodné zemi - v Africe.

Z druhého místa celé soutěže potom vzkázal: „Už nějakou dobu se u nás doma umisťuji na prvních příčkách všech battlů a soutěží, ale nikdy jsem nevycestoval za hranice. To, že jsem skončil na druhém místě i ve světové soutěži, je pro mě zatím největší úspěch . Panebože!"

King DaVinci v battlu proti Inxi © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

01 Těžká je hlava, která nosí korunu 👑

Účast a úspěch na podobné soutěži jako je battle Red Bull Dance Your Style člověku přinese slávu, která s sebou nese jistou zodpovědnost. „Celá taneční, ale vlastně i netaneční scéna, ode mě teď očekává velké věci. Být finalistou s sebou nese tíhu toho, že od vás lidé čekají cool obsah, a to že dostojíš svému statutu ," říká. "Všichni mi neustále připomínají, že jsem dokázal neuvěřitelné věci a ať v tom pokračuju, Což je samozřejmě velký tlak a já se teď snažím s ním vypořádat."

„ Všichni si myslí, že jsem najednou opravdu bohatý. Účast na světovém finále Red Bull Dance Your Style se pro Nigerijce rovná vysoký životní styl. Hned si představují, že bydlím v Lagosu v bohatší čtvrti a žiju si ve velkém stylu," vysvětluje King DaVinci, který si svoji taneční přezdívku vybral podle italského renesančního umělce Leonarda da Vinciho.

„Pořád se jim snažím vysvětlit, že se nic nezměnilo. Pořád vysedávám s kámoši venku, pořád se snažím být hlavně sám sebou. Ano, zná mě teď trochu více lidí po celém světě, ale pořád jsem to já. "

King DaVinci ví, jak dostat publikum do varu 🔥 © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

02 Taneční začátky a vliv rodiny 🕺🏾

Dlouho předtím než se King DaVinci proslavil jako tanečník, trénoval skills všude, kde si jen vzpomněl. „Můj otec byl muzikant, hrál většinou v kostele. Uměl na klávesy, kytaru, bicí a trumpetu. Dělali jsme si doma takové malé sessions, kdy hrál různé žánry hudby a já jsem do toho zkoušel tančit," vysvětluje. „ Jak jsem rostl, nebyl zrovna dvakrát nadšený, že se tanci věnuji. Neviděl v něm žádnou budoucnost. Myslel si, že mě lidé kvůli tomu nebudou brát vážně. Proto jsem nikdy netancoval před domem, dokud žil."

V roce, kdy King DaVinci oslavil 12 let, jeho otec zemřel. Nebyl ze sebe schopný vydat žádné emoce, a tak začal tvrdě trénovat a obul se do tance pořádně. Tanec se stal jeho prostředníkem, skrz kterého uvolňoval nejhlubší pocity. „ Bylo to náročné období, ale tanec se pro mě stal takovým terapeutem, " říká. „Ty pocity jsou ve mě tak zaryté, že kdykoliv teď tančím, dávám do svého výkonu 100 %. Pokud zrovna něco prožívám, nechávám vše vyjít ven právě skrz tanec."

Tanec se stal mojí terapií, takže kdykoliv tancuji, dávám do něj vše King DaVinci

Zatímco zesnulý otec tanec jako profesi neschvaloval, jeho matka se ho snažila podporovat. „Maminka byla tradiční tanečnice. Tančila ndombolo, tanec z Konga, trochu ragga a dancehall," říká King DaVinci. „Je to člověk, na kterého při tanci myslím nejvíc. Od té doby, co mi zemřel otec, vede celou rodinu ona."

"Africké ženy jsou hrdé na každý úspěch, kterého dosáhnete. Když jsem battloval na Red Bull Dance Your Style, bylo to, jako by tam byla se mnou. Když jsem pak skončil druhý, zavolala mi a řekla: ‘ Ani nechoď domů, protože až přistaneš, všichni se na tebe seběhnou a budou se z tebe snažit dostat peníze. Teď jsi mezinárodní tanečník. Zůstaň, kde jsi, a já za tebou přijedu‘."

Navzdory tlaku se King DaVinci vrátil domů s ještě větší motivací na sobě pracovat a posunout svůj tanec co nejdál. V současné době trénuje na battle Seven to Smoke ve Vietnamu a rád by posunul svůj tanec na další level třeba společně s tanečníky, které v Johannesburgu poznal, především s vítězem celé soutěže - The D Soraki .

„Soraki je teď určitě jednou z mých inspirací," prozrazuje King DaVinci. „V soutěži byl jako outsider. Moc jsme ho ani neviděli tančit a on se prostě objevil a všechny překvapil. To bylo pěkné překvapení. Říkám mu úhoř, protože tančí, jako by neměl kosti . Dokáže být neskutečně rychlý. Ve vteřině přejde na zem a v další vyskočí do vzduchu. To je pro mě obrovská inspirace, jak si rozšířit pohybový rozsah."

King DaVinci a jeho podpisový move: backflip s nečekaným koncem © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

03 Síla ve všestrannosti 💪

King DaVinci se stále snaží rozšiřovat svůj pohybový slovníček, ale už nyní disponuje obrovským portfoliem dovedností, které zahrnuje různé africké žánry. „ Začal jsem tím, že jsem se naučil všechny nigerijské pouliční tance. Pak jsem se seznámil se všemi těmi průkopníky, jako jsou Non-Stop, Popping John, Glitch a Dragonhouse," říká. „V té době byl dubstep velká věc, takže jsem se hodně věnoval animaci a trochu robotice. Pak jsem viděl taneční film You Got Served a zamiloval se do krumpu a začal krumpovat."

„Potom přišel další film - Honey , a najednou jsem se zase zamiloval do hip hopu. Jsem typ člověka, který rád zkouší všechny věci, které se mu zalíbí a myslím, že mě toho ještě hodně čeká."

Dodává: „Jednou z věcí, které mi daly výhodu v Red Bull Dance Your Style, byla moje všestrannost a schopnost předvést různé styly. Umím tak od všeho trochu a zvládnu to kombinovat dohromady, což mě odlišovalo od ostatních. Co se týče hudby, poslouchám vše od klasické a společenské hudby přes jazz, country, EDM, africkou, ghanskou, britskou a evropskou hudbu. Dokonce jsem poslouchal i vyzváněcí tóny. Dokud to má zvuk a groove, jsem pro."

King DaVinci se zajímá o různé taneční styly, má to štěstí, že se může učit od jiných tanečníků a je členem několika různých tanečních skupin. „Z počátku, když jsem začal tančit, musel jsem tančit vždycky s někým. Miloval jsem tu kooperaci. A tak jsem se přidal k Elite Crew. Pak jsem vytvořil crew s názvem DDC - Destined Dance Crew. Dokonce jsem se přidal i k národní církevní crew s názvem House of Virtuosity," říká.

„Když jsem v roce 2018 nastoupil do další taneční školy, rozhodli jsme se s mými nejlepšími kámoši Charlesem a Jerrym spojit síly. Měli jsme pocit, že jsme silní každý zvlášť, ale dohromady bychom byli naprosto nadupaní. A tak vznikla 3plethreat - crew, ve které jsem teď."

King DaVinci reprezentuje crew 3plethreat © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

04 Budoucnost a výzvy, které přinese 💬

A co bude dál? „Vždycky jsem myslel na to, že budu učit a jezdit na turné, kde budu moci předávat, co jsem se naučil, učit choreografie a seznamovat tanečníky s žánrem afrosoul, což je taková afro-fúze různých afrických stylů bez dalšího škatulkování. To je to, co chci dělat."

„Znamená to ale, že nebudu v budoucnu battlovat? Určitě ne! Na battly se najde vždycky čas. Miluju to a cítím, že je to jedna z hlavních věcí, která mě nutí růst a tvořit skrz freestyle na místě v danou chvíli. Pomáhá mi to přemýšlet správným směrem a rozšiřovat si rozsah pohybu."

„Spousta lidí si myslí, že jsem výřečný, ale ve skutečnosti jsem dost plachý. Neustále se nacházím v moji hlavě. Přemýšlím, co říct a co udělat. Kdybyste se ke mně dostali opravdu blízko, zjistili byste, že tenhle kluk o hlubokých věcech moc nemluví. Místo toho tančí."

King DaVinci in the final battle against The D Soraki © Little Shao / Red Bull Content Pool Moji radou pro ostatní je najít to, co milujete a věnovat se tomu King DaVinci

Jednou z výzev, které budoucnost přinese, je DaVinciho cestování a performování různě po světě. „Jsem hrdý na to, že jsem Nigerijec. Bohužel to může být při cestování velkou překážkou. V mnoha zemích jsme se dostali na černou listinu, takže i když budu chtít mezinárodně učit a vystupovat, budu se muset smířit s tím, že někdy to prostě nepůjde," prozrazuje.

I přes problém s cestováním King DaVinci stále doufá, že bude inspirovat a zažehne vášeň v mladých tanečnících po celém světě. „Pokud někdo tam venku chce být jako já, brzy narazí na fakt, že nikdo nemůže být jako někdo. Můžete být jen tím nejlepším ze sebe. Takže moje rada zní: prostě si najděte, co chcete dělat, a dělejte to. Nepřemýšlejte o tom, jak to udělat. Prostě jděte. Nevkládejte do toho 50 %, ale 100 %. Jděte do toho po hlavě."

