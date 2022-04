Part of this story

Odhoď zábrany a vydej se do taneční divočiny na Jamajce, zvládneš to? …

Ať už se doma jen občas zavlníš do rytmu, nebo obrážíš taneční sessions jednu za druhou, náš výběr top obsahu ze světa Red Bull Dance si určitě užiješ - 29. duben je každoročně oslavou milovníků pohybu . A to je ideální příležitost připomenout si události ze scény, u kterých jsme měli tu čest být.

Že je Praha jedním z hlavních center taneční komunity, to už dávno víme. I proto se ve stověžaté metropoli odehrálo natáčení jednoho z nejstylovějších new schoolových videí . Připomeň si ho s námi 👇

Taneční styl breaking se zrodil v newyorských ulicích uprostřed chudoby. Za poslední desítky let se ale zformoval až do oficiální disciplíny, která bude součástí LOH v Paříži . Jeho cestu jsme ti detailně popsali v nedávném článku👇

