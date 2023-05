Red Bull Dance Your Style 2023 v Praze Unikátní koncept tanečního battlu zavítá znovu do Prahy. Odstartuj léto velkou taneční party!

Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style je mezinárodní taneční soutěž, které se účastní tanečníci různých streetových tanečních stylů po celém světě. V čem je výjimečná? Samo publikum si rozhodne, kdo bude vítěz.

Part of this story

Red Bull Dance Your Style 2019 🪩

? Je to jen ve tvých rukou! Představ si taneční show pod širým nebem, nekonečnou dávku těch nejznámějších hudebních hitů a příjemnou společnost s pohodovým vibem. Že už se tam vidíš? My tebe taky! 💃🕺