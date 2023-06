„Malej, ale dost šikovnej." Red Bull Dance Your Style vyhrál Adamson

: Moc jsem fandil Berrymu. To, že se dostal až do finále, je super. Kdybych byl tanečník, asi bych se dal na hip hop, protože ho poslouchám nejčastěji. Celé odpoledne se mi moc líbilo - chytlo to skvělou atmosféru, hlavně když se začalo stmívat. Můj #GuiltyPleasure hit je Jennifer Lopez - On The Floor (hrozně dobře se na něj snowboarduje 😁).