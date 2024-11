Red Bull Dance Your Style World Final Red Bull Dance Your Style je mezinárodní taneční battle, který má ovšem jeden háček. O vítězi totiž rozhoduje samo publikum!

Part of this story

. Vítězi se tak stávají ti, kteří se dokážou na publikum při svých vstupech co nejvíce napojit a udělat u toho show. V minulosti to byl třeba

MT Pop: Cítím se neuvěřitelně vděčný a šťastný! Pro každého tanečníka je velkým snem dostat se až na finálovou stage s tak talentovanými dancers. Získání titulu není jen o mém úspěchu, je to úspěch všech, kteří ve mě věřili a podporovali mě na mé cestě. To, že jsem měl možnost svou zemi reprezentovat na tak velkém pódiu, je pro mě velkou ctí.

MT Pop: Je to jednoduché, jsou to moje iniciály. Hodně to pro mě znamená. Ta písmena představují, kdo jsem. Jako člověk i jako tanečník.

MT Pop: Bylo to úžasné! Miluji kulturu v Mumbaji, je silná a bohatá. Indická hudba má v sobě něco, co vás nutí se hýbat. Pokaždé, když jsem vstoupil na pódium, cítil jsem energii města i davu. Celý výlet byl inspirativní a vzrušující, byla to perfektní výzva.

MT Pop: Upřímně řečeno jsem se nepřipravoval v tradičním slova smyslu. Věnuji se freestylu, takže je pro mě přirozené improvizovat do hudby, kterou dopředu neznám. To se mi na tomto formátu líbí: překvapení v podobě známého songu mě nutí přinést něco fresh v přítomném okamžiku. Mám rád, když mě hudba překvapí, protože mi to umožňuje být kreativní. Vnímám to pak novým způsobem.

MT Pop: Tancovat na indickou píseň (Mundian To Bach Ke od Panjabi MC), ale hrozně jsem si to přál. Tlačilo mě to k tomu, abych se přizpůsobil a přinesl do svého vstupu něco nového, což pro mě byl ještě výjimečnější zážitek. Vnímat rytmus té písně a interpretovat ji po svém bylo nezapomenutelné.