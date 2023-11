Adamson: Speciálních tréninků na Red Bull Dance Your Style nakonec moc nebylo, jelikož mám teď plno dalších věcí. Navíc se na tento typ soutěže moc nejde připravit. Podle mě je to hlavně o tom okamžiku na stagi, aby se člověk dokázal odvázat. Jednu věc ale beru jako přípravu a to, že se teď snažím si naposlouchat songy, který by tam mohly hrát!