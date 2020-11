Pokud se chceš stát tanečníkem na profesionální úrovní, nesmí tě jen tak něco zastavit . Plný odhodlání a zapálenosti si musíš projít extra hodinami strávenými ve studiu, zraněními, nebo prohranými battly. Následně přijdou další zranění a další prohry. Bude potřeba si vybudovat tvrdou skořápku , která tě bude chránit na cestě za svými sny a skrz kterou se jen tak někdo a něco nedostane.

Dassy & Angyil na japonské Red Bull Dance Tour v Tokyu © Little Shao

Pokud chceš být opravdovým tanečníkem, nezáleží jen na ryzím talentu, ale i na tvé mentální kondici a vytrvalosti . Věř, že se na své cestě potkáš lidi, kteří tě budou testovat a dostaneš se do situací, které pro tebe budou jednou velkou zkouškou.

Světové tanečnice Angyil a Dassy to všechno znají lépe než kdokoli jiný. Obě dvě dnes svým uměním ohromují svět a obě dvě zároveň spojuje množství překážek na jejich cestě k vysněnému cíli.Angyil v raných letech své taneční kariéry opustila dráhu baleríny a odešla tak z proslulé taneční školy v New Yorku. Nechala se vést srdcem a duší do ulic. Newyorské ulice stejně tak nadchly i korejskou tanečnici Dassy, která v té době tak tak zvládala poskládat peníze z vyhraných battlů a zaplatit s nimi nájem. Výhry jí ale zajistily slávu na druhé straně světa, daleko od jejího domova.

Společně se postavily velkému tlaku okolí a probojovaly se mezi top světové tanečníky, ačkoli je streetová scéna genderově poměrně nevyvážená. A to byl teprve začátek. Přečti si 10 rad od Angyil a Dassy, jak se stát opravdovým tanečníkem a najít sílu ve chvílích, kdy se vše zdá předem prohrané .

Tanečnice Dassy v Tokyu © Little Shao/Red Bull Content Pool

1. Je třeba se umět otáčet

Angyil : Předtím, než jsem začala tancovat popping, studovala jsem performing art school v Kansas City. Škola nabízela pouze klasické styly tance, tak jsem se rozhodla pro balet, jazz a moderní tanec. Do New Yorku jsem se dostala díky pozvánce na stáž jako balerína u Alvin Ailey (první afroamerický baletní soubor respektovaný po celém světě).

Dassy : Když jsem se z Koreji přestěhovala do Ameriky, nemohla jsem se živit jako tanečnice. V New Yorku jsem battlovala „na černo“. První rok hlavně proto, abych zaplatila svůj nájem. Nakonec jsem dostala víza pro umělce, což pro mě byl moment, kdy má kariéra tanečnice skutečně začala. Samozřejmě to ale neznamenalo, že bych skončila s battlováním, nebo na sebe nevyvíjela dále žádný nátlak. Právě naopak. Pro tanečníky, kteří migrovali do USA, je důležité vědět, že zisk uměleckého víza, neznamená, že se váš kalendář rázem naplní pracovními nabídkami. Je třeba nepolevovat a směřovat stále vzhůru. Tyhle dvě věci zapříčinily to, že jsem dnes tam, kde jsem.

2. Měj disciplínu

D : Když mi bylo 15 let, začala jsem u nás v Koreji navštěvovat různá taneční studia a učit se od těch nejlepších tanečníků. Streetdancová scéna v Koreji je obrovská, takže se zde najdou špičky v každém tanečním stylu, které do tance vnášejí kus sebe. Většina tanečníků se zaměří výhradně na jeden taneční styl. Pokud chceš dělat locking, děláš jen locking, pokud chceš dělat popping, děláš jen popping. Já jsem ale byla do všeho tak zblázněná, že jsem jednotlivé styly začala studovat od jejich kořenů. Trénovala jsem se staršími tanečníky skoro všech stylů - locking, popping, hip hop a house.

To, co mě tak posunulo vpřed, byla kombinace korejské studiové scény s americkou freestylovou scénou.

A : Když jsem začínala s poppingem, na scéně nebyly žádné ženy. Šla jsem za mužem, jehož tanec jsem velmi respektovala a poprosila ho, jestli by mě nezačal učit. Odpověď byla "NE". Řekl „Nemůžeš se ode mě učit, protože jsi žena“. Naštěstí to tenkrát nebyla věta, která by zavinila můj konec s tancováním, ale vzala mi mou odvahu ptát se lidí o pomoc. Tak jsem samouk, uzavírám se do vlastní bubliny, kde je důležité vědět, jak motivovat sám sebe. Disciplínu mě naučil balet a tu si s sebou nesu jak v tancování, tak mimo něj.

3. Mysli na odhodlání

A : Je velmi těžké stát se dominantní ženou na scéně. Muži dokážou ženu snadno zastrašit, což může být frustrující.

D : Vždy jsem byla nejistá. Když jsem žila v Koreji, vyrůstala jsem pouze s matkou, se kterou jsme neměly dostatek financí na mé taneční vzdělání. Pokud jsem chtěla na hodinu, musela jsem na konkurz, kde jsem měla dokázat, že jsem dostatečně dobrá na to, abych se s crews mohla učit zadarmo. Cítila jsem tlak a hlavou mi probíhaly otázky typu: „Opravdu dělám tu správnou věc? Nechybí mi něco, abych to dokázala?“, ale protože jsem byla ambiciózní, nevzdala jsem to. Nikdy jsem ani nepomyslela na plán B. Prostě jsem si myslela, že ten úspěch přijít musí, že to musím dokázat.

Nikdy jsem ani nepomyslela na plán B. Prostě jsem si myslela, že ten úspěch přijít musí, že to musím dokázat. Nevzdávat se je jedna z nejdůležitějších rad. Dassy

4. Nezapomínej na rovnováhu

A : Myslím si, že nejtěžší je pro mě být umělkyní, sportovkyní a business ženou zároveň. Občas se nemůžu věnovat tvorbě, protože se potřebuju udržovat v koncidi, nebo musím řešit důležité maily a starat se o své umělecké řemeslo jako o business. Nemůžu každý den prostě jen dělat choreografie a vyjadřovat své pocity svobodně, tak jak bych chtěla. Lidi ti sice řeknou, zařiď si manažera, ale mojí radou je - nebuďte na nikom závislí. Zrovna já jsem ten typ člověka, co potřebuje vidět do všeho.

Angyil ví, jak udržet ve všem rovnováhu © Little Shao/Red Bull Content Pool

D : Největší výzvou je pro mě přepínat z kreativní nálady do té battlovací. Jeden týden můžeš dělat reklamy a videoklipy, kde se v tobě probouzí umělec a ten další se zase potřebuješ dostat do battle nálady a mířit za výhrou. Přepínání mezi těmito dvěma světy, není vždy jednoduché, ale být flexibilní a najít si mezi nimi balanc je součástí mé práce.

5. Dávej 100 procent do všeho

D : Netuším, kde je můj domov... Že by na letišti? Jako profesionální tanečnice lítám přes celý svět každý týden. Nemůžu si dovolit být unavená kvůli jet lagu. Když se dostanu na místo, lidé a organizátoři bývají tak nadšení, že mě vidí tancovat.

I když nemám energii, je třeba to nedat najevo.

5. Vsaď na jedinečnost a neboj se vyčnívat

A : Myslím si, že se mě lidé častokrát snaží přečíst. Možná si myslí, že má osobnost neladí s mým tancem. Říkají si, tak dobře, její tanec je fakt nářez, ale její povaha? Vždyť je tak klidná a tichá. Možná, že jsou jen překvapení, že tyhle moje dvě tváře spolu můžou nějakým způsobem koexistovat. To, co je upoutá je spíš „Wow, jak tohle může ženská dokázat?“. Několikrát se mi stalo, že si lidé mysleli, že jsem muž. Kolikrát neočekávali, že by žena mohla mít tak agresivní styl. Ta čistá jedinečnost je to, co mi dovolí vystupovat z davu. Dělá mě tím, kým jsem jako tanečník a vytváří cestu pro další tanečnice, které ji budou následovat. Ukazuje jim, že jsou takové věci možné. Což mě zároveň vede k tomu, abych nepřestávala.

Angyil vyniká svým jedinečným stylem tance © Little Shao/Red Bull Content Pool

7. Starej se o své tělo a mysl

A : Je třeba nezapomínat trénovat své tělo jen po fyzické stránce, ale také po té psychické. Cvičím docela často, protahuju se, vždy se motivuji, abych vytvářela lepší a lepší verzi sebe sama a nacházela tak mé nové já. Vím, že jsem schopná dokázat spoustu věcí.

Vždy se snažím najít cestu jak zůstat ve spojení se svým vnitřním hlasem.

8. Zůstaň hladový

D : V dnešní době je vše tak odlišné od té, kdy jsem začínala s tancem. Existuje spousta sociálních sítí, které formují, jakými jsme tanečníky. Někdy nám chybí trpělivost. Tanečníci potřebují zůstat aktivní, být stále studenty, co se nebrání novým věcem. Není to jen o tom známém: „Já chci být slavný teď hned a tady.“ Je třeba na tom pracovat každý den a každou chvíli. Zkrátka je třeba do toho dát všechno.

9. Přemýšlej nad tím, jak využíváš sociální sítě

D : Neříkám, že všechny sociální sítě jsou špatné. Člověk jen potřebuje zjistit, co k čemu slouží a jak to co možná nejlépe využít k tomu, co dělá. Tancuji v crew jménem Femme Fatale . Když jsme začínaly, nedostávalo se nám žádné pozornosti, ale vymyslely jsme si choreografii, kterou jsme natočily a získaly 40 milionů zhlédnutí na YouTube. To video nám otevřelo spoustu dveří a zapsalo nás do povědomí lidí po celém světě. Vše to je jen o perspektivě a já bych ráda, aby tanečníci věděli, že sociální sítě nejsou všechno.

10. Ignoruj hatery

A : Nejlepší co můžete udělat, je zůstat silným. Určitě se objeví skupina mužů, nebo mužů a žen, kteří půjdou proti vám. Budou kritizovat váš charakter, budou se vás snažit zastavit na cestě za vašimi sny a budou lhát, protože budou znepokojeni vaším talentem. Takže bych ostatním určitě poradila: