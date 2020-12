Udělat rozhovor s Michalem Heribanem je dobrý nápad hned z několika důvodů: Jako tanečník totiž na jevišti podává dechberoucí výkony, které mu přinesly nominaci na Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii „Balet, tanec a pohybové divadlo”. Kromě toho zachycuje lidská těla a tváře na malířská plátna a stejně tak je i šikovným scénografem . Jak se Michal dostal k tolika různým uměleckým profesím, jaký je jeho život tanečníka a jak vnímal nominaci na nejprestižnější divadelní cenu si přečti v následujících řádcích.

Mohl by ses prosím svými slovy představit?

Jsem tanečník a performer, miluji divadlo a tanec. Jsem výtvarník. Mám doma všechno od barvy. Mám rád jídlo, sním opravdu všechno. Dejte mi jídlo a jsem váš nejlepší kamarád. Nepiju kávu, nekouřím, koupu se celý rok ve Vltavě, běhávám a mám rád McDonald’s. Mám přítele Ondřeje, psa Oskara a velkou rodinu. Nejlepší rodinu na světě. Jsem Slovák, nikdy jsem netancoval folklór, ale miluji halušky a Tatry.

Jsem umělec tělem, duší i myslí. Pořád něco ztrácím a zapomínám. Michal Heriban Sochařství, scénografie, tanec a pedagogika výtvarného umění. To je pro jednoho docela dost profesí, jak ses k nim dostal? Od malička jsem věděl, že jsem umělec. Miluji divadlo a chtěl jsem to zkombinovat. Zjistil jsem, že existuje obor scénografie. Nejblíže tomu byla střední škola, kde jsem studoval obor, ve kterém jsem se převážně věnoval sochařství. Patlat se čtyři roky v hlíně, sádře a epoxidech bylo pro uměleckého puberťáka vysvobozením. Potom jsem se dostal na vysněnou VŠMU v Bratislavě na obor scénografie. Školu jsem předčasně ukončil, doteď vlastně ani nevím proč. Rozhodl jsem se ze dne na den, zaměstnal jsem se jako čišník a začal jsem navštěvovat taneční školu a alternativní divadlo Elledanse.

Chyť mě, když to dokážeš © Michal Hančovský

Plakát divadla byl na našem studijním oddělení v den, kdy jsem studium ukončil. Asi osud. V Elledanse jsem se seznámil se současným tancem a fyzickým divadlem. Byla to láska na první pohled. Měli jsme tam špičkové pedagogy ze Slovenska i zahraničí a hrávali jsme mnoho celovečerních představení. Pořádaly se tam festivaly a večery pod názvem „impro jam“, kde jsem potkal lidi různých tanečních stylů, kteří improvizovali na jevišti s živou impro hudbou. Byla to jedna velká divadelně-taneční rodina.

Někde mezi tím jsem zaskakoval na ZUŠ jako pedagog výtvarného umění. Celé mi to dávalo smysl, tak jsem si podal přihlášku na Universitu Komenského v Bratislavě, obor „Pedagogika výtvarného umění“. Bylo to krásné období. Celý den jsem měl hodiny malby, keramiky, fotografie, psychologie, antropologie a večer taneční trénink nebo představení. V roce 2015 divadlo zrušili a já jsem získal bakaláře z pedagogiky. Šel jsem na přijímačky na magisterské studium v Praze a v tom samém období jsem byl i v Praze na konkurzu tanečního projektu s uznávaným německým choreografem.

Hádejte, co jsem si vybral? Michal Heriban Zrovna teď se nacházím v Mnichově, kde už spolu spolupracujeme na pátém projektu. V ten samý rok brala do nového projektu tanečníky Lenka Vagnerová. Já jsem byl její velký fanoušek. Na konkurz jsem nemohl, ale zavolal jsem jí, že o to moc stojím a ona mě pozvala na zkoušku, abych se ukázal. Tehdy jsem se opravdu snažil a skoro jsem tam vypustil duši. Lenka si mě vybrala a já byl nejšťastnější na světě. No a když zjistila, že jsem i výtvarník, vyzkoušela mě nejdřív jako grafika, potom jako scénografa a v posledním projektu i jako choreografa... Tak ve zkratce. Jakým způsobem se aktuálně jednotlivým oborům věnuješ? Tanec a divadlo jsou aktuálně mojí prioritou. I přes vládní opatření se snažíme s Lenka Vagnerová & Company pokračovat ve fungování. Spustili jsme online představení, zkoušíme s novými lidmi, připravujeme krásný taneční film, kde pomáhám se scénografií. Momentálně se snažím občas vycestovat do Mnichova, kde s choreografem Michem Puruckerem připravujeme velmi zajímavý pohybově vizuální projekt. Pokud mám čas, tak maluji. Rád bych konečně zrealizoval vernisáž v Praze. Příští rok možná začnu učit v rámci jednoho kreativního projektu, ale to nechci předbíhat.

Nejde si nevšimnout tvých obrazů. Podle čeho si vybíráš jejich motivy?

Intenzivně jsem začal malovat až letos v rámci první karantény. Přestal jsem se vymlouvat, že na to nemám čas. Řekl jsem si, že začnu malovat vastní nohy a vzdám jim tak poctu za to, že mě živí a jsou mým pracovním nástrojem. V období první karantény si konečně oddychly a zaslouží si trochu toho ticha. Celé to vyvrcholilo vernisáží na bratislavském hradě. Celkově mě zajímá figurální malba, ale v hlavě mám i milion motivů, které bych ještě chtěl dostat na plátno. Jen na to musím jít postupně.

Na spoustě z obrazů jsi ty sám. Vypadá to, že jsi takovou múzou sám sobě.

V období první karantény jsem neměl na výběr, byl jsem první po ruce. Ale ne všechny nohy jsou moje.

Jak ses dostal k tanci?

Rodiče se snažili najít nám zájmové kroužky, které by nás bavily. Starší sestra chodila na gymnastiku, ale mě s mojí druhou sestrou (dvojčetem) to moc nelákalo. Chvíli jsme chodili na akrobatický rock and roll, ale byli jsme ještě příliš mladí. Když jsem byl v první třídě, rodiče nás vzali na trénink dětského tanečního souboru Niagara pod vedením úžasné Otílie Hirnerové. Tancovalo se tam americké country, americký step, irské, řecké, skotské a jiné tance. Zůstal jsem při tom, i když moje sestry odešly. Byly to krásné roky plné tance, kamarádů, vystoupení a soutěží. Byli jsme opravdu dobří a vyhrávali jsme mnoho cen. Vydržel jsem u toho do střední školy.

Máš svou vysněnou roli v divadle?

Vysněnou asi nemám, ale lákají mě výzvy. Jednou z posledních rolí byla postava impresária v představení Panoptikum, což opravdu velká výzva byla. Jde o velmi zlý, démonický charakter, který profituje z neštěstí druhých. Velmi aktuální téma. Moje povaha je celkem mírná, takže to pro mě bylo náročné. V jeden moment jsem se musel vážně rozplakat a hned poté se zase smát. Do toho jsem musel dělat kouzelnické triky a tancovat.

Využíváš na place emoce ze svého osobního života? Vybavuješ si například nějaké momenty, které ti pomůžou rozplakat se či vyjádřit další pocity?

Při pozitivních emocích je to jednoduché, vzpomenete si na něco, co je velmi vtipné a jde to tak nějak samo. Stačí se jen dobře nastartovat. No a při těch negativních je třeba být opatrný a najít si svůj vnitřní čudlík na regulaci. Myslím, že každý má svou metodu a já se snažím si moc neuletět. Je třeba to cvičit. Při agresivních scénách například potřebujete čudlíky dva.

Párkrát jsem si při jedné scéně, kde jiná postava umírá, představil někoho z rodiny a spustil se mi hrozný pláč. To člověka dost vyčerpá. Michal Heriban

Když je řeč o herecké výzvě, jak jsi na tom vlastně s herectvím? Chodil jsi na hodiny, nebo tvůj projev šel ruku v ruce s tancem a nebylo se třeba ničemu přiučovat?

V rámci company Lenky Vagnerové se herectví věnujeme. Zkoušky jsou často rozdělené na tanečně-pohybové části a ty herecké, které jsou stejně důležité. Jde o různá herecká cvičení, buď na workshopech, nebo při konkrétních tvořivých procesech. Potom se k jednotlivým projektům zvou koučové a zkušení herci, kteří nám pomáhají s konkrétními situacemi. Myslím, že mi hodně pomohlo účinkování v divadle Minor, kde jsem musel mluvit a zpívat na jevišti. Samozřejmě s každým projektem a novým charakterem se zlepšujete a celé je to vlastně proces. V divadle můžete pracovat na své postavě s každou další reprízou.

Emoce na jevišti © Petr Kiška

Pokud nepočítáme zkoušky na představení, jak jinak se rozvíjíš jako tanečník a jak se udržuješ ve fyzické i psychické kondici?

Ráno chodím pravidelně běhat 5-10 km a po běhu cvičím přibližně hodinu. Několikrát do týdně plavu ve Vltavě. Otužování je skvělé na imunitu, regeneraci těla a psychickou pohodu.

Překvapila tě tvá letošní nominace na Cenu Thálie? Vnímáš svou roli v Panoptiku jako životní?

Moc mě to potěšilo, protože toto ocenění vnímám jako cenu pro balet. Myslím si, že v baletu, který má jasná pravidla a parametry, je asi lehčí vybrat toho nejlepšího, proto jsem byl mile překvapen, že jsem se dostal až do top trojky nominovaných. Mezi baleťáky z Národního divadla jsem se cítil trošku jako mimozemšťan, ale byla to obrovská pocta. A po Lence Vagnerové, Andree Opavské a Fanny Barouquére jsem konečně první muž v company, který získal nominaci. Myslím, že role v Panoptiku je ještě příliš čerstvá na to, abych ji mohl označit za mou životní.

Dokážeš si vybavit čí taneční výkon tě v životě nejvíce ohromil?

Když jsem byl dítě, tak jsem miloval Michaela Jacksona a Mikea Flatlyho. To jsem byl vždycky jak přikovaný k televizi. Nikdy jsem je ale nezkoušel napodobit.

Dnes vím, že to, co mě opravdu ohromuje, je spíš individualita a originalita než výkon a trend. Michal Heriban

Za poslední období mě nejvíc zasáhlo krásné celovečerní sólo taneční divy Louise Lecavalier , která ve svých 62 letech tancuje jako třicetiletá a po tolika letech kariéry stále dokáže přijít s něčím výjimečným. A konečně jsem viděl sólo od Radima Vizváryho a to je masterpiece.

Vidíš se i ty ve svých 62 letech jako tanečník? Jaké jsou tvoje vize do budoucna?

Snažím se neplánovat. Kdyby mi někdo před 7 lety řekl, že se budu živit hlavně tancem a divadlem, tak tomu neuvěřím. Snažím se tak nějak nechat unášet časem. Mému otci je 62 let a vyhrává tenisové turnaje nad dvacetiletými soupeři. Tak možná se mi to přece podaří.

Michal Heriban v představení Panoptikum © Petr Kiška

Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo tvůj taneční styl?

Je to koktejl lidí, kteří mě učili a ke kterým jsem vzhlížel. Například Stanka Vlčeková z Debris Company, která mě učila a která je pro mě top slovenskou tanečnicí. Potom je to Danko Raček, který je výborný pedagog a tanečník. Naučí vás používat obrácené polohy těla v tanci tak, aby to nevypadalo jako gymnastika. Dále Boris Nahálka, který kombinoval tanec s dynamikou tai chi a bojovým uměním. Šárka Ondrišová a její přístup k alternativnímu tanečnímu divadlu. Radoslav Piovarči , úžasný tanečník, který je animální, ale přitom spolehlivý taneční partner.

A teď poslední roky je to hlavně Lenka Vagnerová pro její přístup k pohybu, fyzickému divadlu, originalitu a profesionalitu. Ještě také Andrea Opavská , která je mým velkým vzorem po taneční i herecké stránce. Měl jsem tu čest pracovat s Vladimírem Javorským, který celou company posunul po výrazové stránce. Stejně tak mě silně ovlivnila spolupráce s francouzským mimem Lionelem Ménardem, který mě naučil plakat a smát se na jevišti.

Jaké věci tě na světě a v životě fascinují?

Fascinuje mě cestování. Chtěl bych poznávat různé kultury, jejich zvyky a hlavně jídlo.