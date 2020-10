Vymyslela jsem si ji sama v dětství na školním výletě. Proč? To se zeptejte mého 10letého já. Potom se chytila na sociálních sítích a Tukan se mnou zůstal až doteď. Kdybych věděla, že to budu muset tak často vysvětlovat, asi bych si vymyslela lepší přezdívku i historku. Asi začnu odteď nějaké vymýšlet.

Kdybys měla jmenovat 3 stěžejní milníky ve tvém tanečním životě, jaké by to byly?

Nestydím se říct, že jsem upřímný „komerčák“ (to zní skoro jako oxymorón), který má rád líbivý vizuál. Komerční neznamená vždy nekvalitní, stejně jako ne vždy dobré je to alternativní. Ve velké míře se nechávám inspirovat hudbou a vizuálním uměním všeobecně (fotka, film, obrazy, architektura, …). Ráda to potom různě propojuji, křivým, kombinuju.

Pokud bys měla vybrat 3 tanečníky z Česka a Slovenska, jejichž takový rukopis se ti líbí, kdo by to byl?

Kdyby sis mohla jakýkoliv film sama reálně prožít, jaký by to byl a proč?

