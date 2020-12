Taneční Bulletin 12/20: Kultura si k divákovi vždy najde svou cestu

Jak to letos vypadá s Ježíškem? Už nahoře balí Rod Lavery, nové JBLko, nebo pečlivě vybrané fashion kousky? Zkrať si čekání na Štědrý den s novým Tanečním Bulletinem a rozbal si náš dárek hned teď. Je tady prosincový díl, ve kterém se můžeš těšit na tipy na taneční online kurzy, výsledky a rozhovory z Red Bull BC One a nebo trénink s b-boyem Iggy.

Taneční Bulletin 12/20

00:00 - 00:28 🙋 Začátek, vypíchnutí nejdůležitějších bodů

00:29 - 02:53 ⚡ Flash news

02:54 - 03:39 🎥 Minutový report / KOMBO výzva

03:40 - 04:04 🚗 Tanečníci na cestách / online kurzy se světovými lektory

04:05 - 04:30 ⏯ Video měsíce

04:31 - 04:50 🗣 On The Spot / Red Bull BC One World Final

05:51 - 06:25 🤸Reportáž Studyja Brakedance

06:26 - 07:40 📅 Near By

07:41 - 08:06 👋 Ukončení

08:07 - konec 💃 Move měsíce / w. b-boy Iggy

⚡ Flash news

Televize Naživo

Komentář Tukan : „Late night show je moderní formát vysílaný po 22 hodině v rámci TV NAŽIVO. Televize vznikla z potřeby dále tvořit a vytvořit platformy pro všechny složky kultury (od technických až po ty umělecké). Můžete v ní zhlédnout různé formáty od divadelních, hudebních, talkshow nebo late night show pro dospělé, ale i ranní rozcvičky nebo pohádky pro děti. Zajímavostí je, že všechno se odehrává naživo - reklamy, znělky i závěrečné titulky. Já se podílím na tvorbě Late night show, kde mám tu čest vytvářet taneční čísla pod záštitou Cirk La Putyka spolu s velmi talentovanými českými tanečníky a hudebníky. Chceme i nadále přinášet idey až k divákovi, ať už je v hledišti nebo doma v obýváku. Věříme, že kultura je všude, kde jsou lidi.“

Web celého projektu najdeš 👉 ZDE

Tanec & Móda na RedBull.cz/tanec

Kresba, móda a tanec jsou formy mého sebevyjádření. Jejich synergie je složitá a lidé často přehlíží, jak se tyhle okruhy propojují. Byla jsem oslovena jako ilustrátorka, ale také jako tanečnice, abych vytvořila sérii Tanec & Móda. Ly Leová

Komentář Ly : „Miluji streetwear, miluji ho nosit a kreslit. Myslím si, že to je ve mně zakořeněno, kvůli tancování. Pro mně jakožto tanečnici je oblečení velice důležité.. Je to další prvek mého sebevyjádření a identity. Když přemýšlím nad mým stylem (v módě, ilustraci a tanci), začala jsem si uvědomovat, jak moc jsou propojené. Řekla jsem si, že by bylo zajímavé prozkoumat tuto synergii mezi módou, tancem a ilustrací, a taky mě velmi zaujala historie propojení „street wearu“ a tance. Vytvořila jsem tuto sérii, aby si lidi/tanečníci více uvědomovali, co a proč si oblíkají. Na každé epizodě jsem pracovala zhruba 2-3 dny. Když kreslím, tak si moc neměřím čas, ale myslím si, že mi jedna ilustrace zabrala tak 5 hodin.“

Okénko videoklipů

Elderbrook - Why Do We Shake in the Cold?

Komentář Daivi : „Tato spolupráce pro mě byla a je velmi výjimečná. Jednalo se o první velkou spolupráci se zahraničním interpretem, na které se mi poštěstilo pracovat. Samo štěstí bylo, že jsem na ní mohl spolupracovat s mým dlouhodobým a velkým kamarádem Antonínem Ničovským - @lilt_bfresh . S Tondou spolu tančíme prakticky od malička, pro mě to tedy byla taková rodinná záležitost. K samotné spolupráci jsme se dostali přes Instagram. Jak mně, tak i Tondu kontaktoval samotný režisér videoklipu ( Jara Moravec ), kterému tímto moc děkuji, stejně jako Filipu Markovi (Director of Photography)."

"Oslovil nás s tím, že viděl naše videa, že se mu líbí styl našeho tance a jestli by se nám do toho chtělo. V tuto chvíli jsem si uvědomil, jak moc silné sociální sítě jsou a kolik možností to lidem otevírá. Celý videoklip se stihl za dva dny natočit a za zbylé tři sestříhat, což jsem čuměl. Na place byla super energie, všichni chtěli tvořit a dávali tam do toho spoustu energie. Dodnes na to vzpomínám jen v nejlepším a jsem vděčný za zkušenost, možnost a zážitky.“

Sawsane - F

Samuel Hošek - Magic Carpet

🎥 Minutový report

Taneční KOMBO výzva

🚗 Tanečníci na cestách

Tipy tanečníků na online kurzy zahraničních lektorů - Secada, OG, MTP movement, Galen Hooks, Paradox

Komentář Shami : "Z mojí zkušenosti musím říct, že lekce s Amy mě velmi obohatily. Absolvovala jsem celkem 5 tanečních lekcí a 1 cayo fitness class. Lekce byly zaměřeny hlavně na floorworks (především pohyby z capoiery), house (hodně vyprávěla i o historii) a afro. Všechny classy byly online formou, ale člověk si je mohl zhlédnout i potom v záznamu. Momentálně Amy nabízí od prvního prosince Cayo fitness class, což je něco jako workout a protažení v jednom. Amy v nich propojuje cviky z capoiery a jógu. Co mě na tomto cvičení baví je, že to není klasický workout, ale jsou tam pohyby, které se nám hodí i do tance - freezy, stojky, mosty atd. Taneční online kurz momentálně vypsaný nemá, ale na jejích stránkách "360 method", můžete najít kurzy v záznamové podobě."

Komentář Sun : "Formát, který tým a OG připravili je skvělý a velice důsledný. Vše dává smysl, krásně navazuje, nutí vás to úkoly opravdu plnit na čas a máte pocit, že vidíte větší obraz celého intensivu. Navíc se o vás krásně starají, dávají feedback a také organizují on-line hovory. Nebylo to jen o samotném tanci, ale taky jak správně jíst, cvičit, jak se motivovat a nechyběla samozřejmě ani hlubší cvičení. OG Intensive mi určitě dal disciplínu v těchto časech, mentora, na kterého se mohu obrátit a pocit, že mám nějaký krátkodobý cíl. Za mě super a doporučuji."

Komentář Mira Kosík : "Teď jsem měl nedávno lekce od MTP movement (jde hlavně o contemporary). Učí tam 3 neskuteční Slovinci, kteří jedou bomby. Je to docela náročné, zahrnuje to i posilování. Měli teď měsíční kurz, který skončil, ale 26.-27.12. pořádají intensive classes, kde mají pozvané lektory z celého světa. Bude tam učit například Michael Dameski, což je naprostá bomba."

Komentář Mira Kosík : "Potom jsem se zúčastnil lekcí od Galen Hooks, což je podle mě bohyně, můj idol a vzor. Momentálně měla poslední lekci v tomto roce, ale chystá se otevřít svůj kurz „Galen Hooks method“, který bude mít v roce 2021. Zatím se jde zapsat jen na waiting list. Tento program dostane tanečníka na další úroveň. Galen komunikuje, posouvá každého tanečníka zvlášť, takže to není klasická masovka, čemuž samozřejmě odpovídá i cena. Na druhou stranu, kdy bychom se na ni dostali do Ameriky? Závěrem bych rád dodal, že online classes nenahradí ty „naživo“, ale mě to bavilo a motivovalo. Na každé class mě lektor viděl a řekl mi feedback. Získal jsem tak i kontakty v zahraničí, v tomhle vidím obrovskou výhodu téhle nepěkné doby.“

A nakonec ještě malý tip od nás 👉 Kevin Paradox

🗣 On The Spot

Red Bull BC One

Výhra tohoto battlu nebyla o mé fyzické kondici, ale spíše o té mentální. Kastet

Jaký je to pocit stát se vítězem Red Bull BC One World Final již podruhé?

B-girl Kastet: Překrásný, ale abych řekla pravdu, byla jsem v šoku. Ještě teď to nechápu. Je po pořád tak čerstvé, že jediné, na co myslím je, jaké jsem zvolila v tu chvíli kroky, pohyby, co jsem zapomněla a co jsem mohla udělat lépe. Potřebuju to ještě všechno vstřebat. Ale díky tomuto rozhovoru a všem těm zprávám, které mi neustále vyskakují na telefonu, se to vše stává skutečností.

Co byla první věc, kterou jsi udělala po battlu?

B-girl Kastet: Nejprve jsem přes ZOOM zavolala svému manželovi a rodičům, kteří už byli ve víru oslav v Rusku. Všichni se dívali a podporovali mě společně s mou crew.

Jak jsi vnímala absenci diváků?

B-girl Kastet: Hala, ve které jsme tancovali, byla vymazlená, ale bez diváků jsem si přišla jak na obyčejném tréninku. Výhodou toho všeho bylo jen to, že bez zvuku diváků jsem se mohla plně soustředit na sebe, hudbu a svého soupeře.

Jaký je to pocit vyhrát Red Bull BC One World Final?

B-boy Shigekix: Je to skvělé, pořád nemůžu uvěřit, že se to opravdu stalo. Jsem extrémně šťastný, že jsem vyhrál a zároveň jsem na sebe velmi hrdý, protože vím, že jsem tvrdě dřel a ono se to vyplatilo.

Jak jsi se popral s battlem v téhle karanténní situaci?

B-boy Shigekix: Bylo to těžké, nemohl jsem v průběhu battlu nikomu podat ruku ani nikoho obejmout. Dodržovali jsme odstupy, ale i přes to jsem byl rád, že jsem mohl vidět přátele z celého světa, které jsem neviděl hrozně dlouhou dobu. Měl jsem velkou radost z toho vidět vůbec jejich tváře a jejich úsměvy. Na druhou stranu to mělo své výhody jako třeba to, že jsem se mohl opravdu soustředit jen na soutěž. Někdy se stává, že je kolem vás tolik lidí ty dny před battlem, že to člověka dostává do tlaku. Každopádně tentokrát jsem se mohl soustředit na potřeby svého těla a tak dále. Celá organizace byla perfektní, což spoustu věcí taky usnadnilo.

Jak se ti battlovalo bez diváků na tak obrovské akci?

B-boy Shigekix: Bylo to naprosto odlišné od normální situace, bylo to těžké, jelikož miluju, když diváci křičí a vytváří tak atmosféru. Jsme tanečníci, dostáváme svou energii především od publika a následně ji transformujeme do pohybu, takže bez diváků to bylo velmi těžké. Jednou jsem se dostal v Japonsku do podobné situace, takže jsem byl na tuto situaci připraven. Naštěstí battle sledovalo tolik lidí online, tak jsem si je představoval v mé hlavě, což mi tu jejich energii nahrazovalo.

Oba dva rozhovory a další otázky a odpovědi vítězů najdeš tady:

⏯ Video měsíce

Taneční film ORĪGĪ, 420 people/ premiéra 8.12.

Na celý film, který měl premiéru 8.12. se můžeš podívat 👉 TADY 👈 v čase 53:44.

Komentář Simča Machovičová : "Já bych jen řekla, že jsme se moc těšili na mezinárodní spolupráci 5 evropských zemí, díky které měl vzniknout komponovaný gala večer, a s kterým jsme měli cestovat, ale korona všechno změnila. Vznikl nový koncept, kdy každá země natočila krátký taneční film. Nakonec tedy i v této době zasvítilo světlo na kulturu a nám se snad podařilo natočit zajímavou věc."

🤸 Reportáž Studyja Brakedance

📅 Near By