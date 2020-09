Taneční Bulletin 9/20: Do jaké taneční skupiny se v září přihlásit?

Komentář

: „Brno 90210 Kiki Ball dopadl nad moje osobní očekávání. Vzhledem k tomu, že to byl první ball v Brně a vůbec první kiki function v CZ-SK regioně, jsme do toho šli s Jurajem tak trochu naslepo. Co mě příjemně překvapilo, bylo jak extrémně fungovala chemie mezi diváky a performery, hudbou a MC (samozřejmě na ballech to tak bývá, ale nečekal jsem to od většinově „virgin“ publika). To vytvořilo obrovskou dávku atmosféry, která v průběhu večera jen gradovala a všechny to zatáhlo do našeho ballroom světa. Co se týče budoucnosti, tak když se podaří, tak máme v plánu ball určitě zopakovat minimálně jednou za rok v Brně. Pokud se podaří i vícekrát, bude to jen příjemné překvapení."