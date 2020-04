Kde se setkalo devět vybraných poprvé s tancem, vedle koho se rozvíjeli a jak se na celou cestu dívají zpětně? Přečti si odpovědi od:

Otázky, které přenesly tanečníky do starých času aspoň ve vzpomínkách byly:

🤓 Kdo byl tvůj úplně PRVNÍ taneční učitel ? 📚 Koho všeho považuješ za svého učitele dlouhodobě? 📝 Na jakou větu nebo konkrétní taneční trénink nezapomeneš? 🔥 Co udržovalo tvou motivaci při tanci a jak k ní přispíval konkrétní učitel? 🎶 Song , který se ti vybaví, když si vzpomeneš na své taneční začátky ...

Sabina „Bibi“ Škodová

🤓 Můj úplně první taneční učitel byla paní učitelka ve folklórním souboru Pišťaláček, když mi bylo 5 let, takže bůh zná její jméno. Dalším byla paní učitelka baletu Vanda Skopčáková a pak konečně přišel street dance a první "Running man" od Evici Šedové (Taneční studio 6).

📚 Já mám ve svým tanečním světě hodně učitelů, ale i mentorů. Tím, že jsem all style, tak mám často ke každýmu stylu jednoho mentora a pak různé učitele, např. waacking - Tyrone Proctor a Princess Lockeroo, house dance - Sekou Heru, Byrone Claricia, hip hop - Byrone Claricia, NSH- Jeff Selby, Robyn Baltzer a pak mnoho dalších. Jedním z největších učitelů je u mě cestování!

Pro mě je mentor ten, kterej se tě nějakým způsobem ujme i po té lidské stránce. Mluvíte spolu i po tréninku, sharuje s tebou informace, knowledge, občas tě zapojí do nějakýho projektu a tím rosteš po jeho boku. Učitelé jsou pro mě ti, kteří jednou za čas mají vliv na tvoje tancování. Bibi

📝 Nikdy nezapomenu na větu od Sekou Heru. Byla jsem nějakou dobu zpět v ČR z NY a měla jsem pocit, že jsem úplně ztratila ten spirit house dance. Sekou tu byl tuším tehdy na SDK. Řekla jsem mu to a on mě chytil za ruku a říká: "Ty nikdy nezapomeneš, co je house dance. On už je napořád zapsán tu.” a ukázal na hrudník. Od té doby, když přijde nějaká taneční depka nebo stagnace, si vždycky vzpomenu na tuto větu!

🔥 Tančím už letos 30 let, je to pro mě 90 % existence. Když jsem někdy ve 26 onemocněla, vrátilo mě zpátky tohle. Můj život byl divnej, neúplnej a prostě mě ty feelings, co z tance máme, vrátily zpět.

Takže bych řekla, že nemám úplně motivaci k tanci, ale tanec je motivace mýho bytí. Miss Bibi

Každej ze zmíněných mentorů mi do tance přispívá nejrůznějšími věci. Jsou spíše na lidské úrovní. Pokud máme v životě brejle na očích a nezajímáte se, promítá se to i v tanci. Není to jen pohyb. Je to i o psychickým a spirituálním propojení.

Viktor Bukový

🤓 Technicky vzato byla mým první učitelem, když jsem nastoupil kdysi dávno do tanečního kurzu, Eva Medvědecká - vedoucí taneční školy Element v Bánské Bystřici (pokud tedy nepočítáme Britney Spears a MTV obecně).

📚 Je složité na tuhle otázku odpovědět, tak si ji malinko přizpůsobím. Nevím, jak definovat „učitele“. Pokud je to někdo, kdo tě učí delší dobu, tak to bude právě výše zmíněná Eva nebo Zuzana Kaduková. Obě dvě vedly složky, do kterých jsem na začátku chodil. Taneční studio Element následně přešlo spoustou změn a my jsme si po pár letech vedli tréninky sami. Střídali jsme se v tom. Celá skupinka pravidelně jezdívala na workhopy. Dnes to vnímám jako pozitivní věc, naučilo nás to všechny zodpovědnosti a naučili jsme se učit (pozdravuju tehdejší vedení, haha). Co se týče waackingu, tak mým učitelem byla rok Kateřina Hlaváčová / Kosíková. Věci, které mi ukázala, používám dodnes a některé pořád neumím. Kdybych ale měl jmenovat všechny tanečníky, na jejichž workshopu jsem byl, byli bychom tu do pozítří.

📝 „Vždy věř tomu, co děláš. Pokud to tak nebude, neuvěří ti to nikdo.“ Věta mého ballroom otce - Aviance-a. Od momentu, kdy jsem tuto informaci vstřebal v plném rozsahu, je moje stage presence a tancování celkově úplně někde jinde. A nebavím se jen o vogue-u.

🔥 Nebylo třeba externích motivátorů. Tancování jsem vždy miloval.

🎶 Všechny bomby od Missy Elliot (a Hit Me Baby One More Time ze začátků v obyváku)

Patrik „Carlos“ Kejík

🤓 Pro mě byl mým úplně prvním tanečním učitelem Michael Jackson a Wade Robson.

📚 Tak to úplně nedokážu říct, protože během mé taneční cesty mě naučilo věci hrozně moc lidí. Určitě musím vypíchnout BKP crew, protože společně rosteme a pracujeme nejen na tanci ale i hudbě, zpěvu atd.

📝 Nezapomenu na lekci s Henry Linkem, který mi neskutečně moc ukázal, jak si hrát s pohybem a hudbou.

🔥 Udržovalo mě hlavně propojení s lidmi po celým světě! Motivovalo mě na sobě makat a zkusit jamy se zkušenějšími tanečníky.

Pomohli mi hlavně blízcí kamarádi a crew tím, že jsme na sobě tanečně makali v sále, na party, v kuchyni, prostě všude kde to šlo. Carlos

🎶 Fuuuha. Jediné, co mám teď v hlavě a na co si nejvíc vzpomínám při mém začátku, budou staré R'n'B skladby jako Justin Timberlake, Janet Jackson apod. Ale nejvíc mám teď v hlavě Ame-Rej a J-Squad- Hall of Fame.

Kateřina „Káka“ Kvasnicová

🤓 Můj první učitel tance byla paní Soňa, která vedla baletní průpravy pro mini dětičky. Jejíma rukama prošla svého času ještě babička i mamka.

📚 Za své učitele, pokud se bavíme o “streetu”, považuji každého jednoho z prvotních učitelů BDS a celý jeho battle team. Dále ze zahraničních tanečníků - Buddha Stretch, Henry Link nebo Greenteck. Nověji Chrybaby a Mr. Youtube. A vůbec všichni jejichž workshopy (a jiné typy lekcí) jsem zažila a něco si vzala. Bylo by jich mraky, kdybych měla jmenovat všechny od poppingu až po dancehall. A samozřejmě nesmím zapomenout na moji ségru - Máku.

📝 Nezapomenu na několik workshops viz mé začátky s BDS na Summer Campu, byl tam Niako, Bruice, Anett a pamatuji si doteď, co jsme dělali i na jakou hudbu. Z českých nebo slovenských bych jmenovala Lindu Rančákovou nebo Lady Mel.

🔥 Mou motivaci udržovali hlavně kluci z BDS, kteří rostli a my s nimi. Každý ovládal své styly, takže to i ve mně otevřelo cestu k all stylu. Věděla jsem, že když to budu dělat tak dobře a poctivě, zároveň furt zábavnou formou jako oni, může to vést i k mé seberealizaci. Prostě VZOR.

Káka & Máka back in the days © archiv Máka

Martina „Máka“ Kvasnicová

🤓 To byla určitě paní Soňa, která učila tančit naši mamku i babičku.

📚 Mamka, ségra, naše crew, Elite Force Crew, Litefeet nation a spoustu dalších tanečníků i netanečníků.

📝 Jsou to lekce těchto lidí - Linda Rančáková, Henry Link, Tweet Boogie, Buddha Strech, Chry Baby, mamka a ségra - spolu, haha.

🔥 Mě baví, že moje lidi mě podpořej, ať tančím jakkoliv.

Mira „Potkis“ Malý

🤓 Když jsem byl ještě dítě, moje starší sestra tancovala scénické tance. Doma často hrála hudba a ona mi ukazovala, jak tancovat na různý pecky, který v devadesátkách letěly. Spíš to bylo takový blbnutí. Později, ve čtrnácti letech po zkoušení různých sportů, jsem začal tancovat v nově založené crew The Next Movement v Šumperku. Tam jsem poznal Mikeeho. V podstatě ho můžu považovat za mého prvního učitele tance a časem i jednoho z nejbližších lidí, které mám.

Společně se Spyjem, který měl také podíl na mém růstu, se kluci věnovali více funku a hypu. Po shlédnutí několika tanečních snímků jsem byl uchvácen stylem house dance, který v Šumperku tou dobou nikdo netancoval. Ladislav Kabát aka LayDee z Alyaschca crew z Olomouce nám ukázal groove a základní kroky v housu, to mohl být rok 2006. Tyto tanečníci stáli u mého prvního rozvoje.

📚 Určitě to jsou osoby, které jsem už zmínil v první otázce. Zásadní roli hrála návštěva německého battlu v Norimberku, myslím, že to byl rok 2009, kde jsme poznali Karla Kane Wunga a měli s ním workshop. Od té doby se stal neoddělitelnou částí Groove Days a my jsme mohli čerpat jeho neuvěřitelné zkušenosti skrze všechny styly. To Karl byl impuls na to pozvat Shannona Mabru do ČR, aby přinesl ten nejvíc raw styl, který jsem kdy viděl. Vůbec jsme to v té době nepochopili, co a jak tancuje. První lekce s ním byly jak z jiného vesmíru. Po nějaké době jsem ale pochopil a totálně mě to okouzlilo. To Shannon měl nápad pozvat mistra na slovo vzaté, Chrise Shaika Mathise, který mě naučil, že tanec není jenom o technice, trikách apod., ale o tom, jak tanec vnímat a jak žít v naší kultuře.

Učitel je strašně široký pojem pro mě. Jsou to také lidé, s kterými v současné době tancuju, jamuju a vzájemně se obohacujeme. To mě moc baví. Potkis

📝 Větu nevím, ale na jeden trénink si pamatuju velice dobře. Bylo to v Praze na Pankráci, kde jsme tou dobou měli lekce a místo na tancování. Asi tak deset let zpět jsme měli s Mikeem ve dvou lekci od Karla. Pořádně se na nás zaměřil. Cítil jsem se jak totální amatér. Opakovali jsme věci pořád a pořád dokola, než to aspoň trochu nešlo. Tehdy jsem si uvědomil, že jsem fakt na začátku a je třeba na sobě pořádně makat. Ty znalosti, kterých se nám dostávalo v té době, jsou pro mě stěžejní a čerpám z nich stále.

🔥 Motivace byla a je, že tanec miluju. Miluju hudbu, když slyšíte nějakou pecku, která vás prostě vystřelí do jiné dimenze a vy ani nepřemýšlíte, prostě to necháte plynout a stanete se součástí hudby.

Ten moment splynutí, to je ta nejlepší droga, kterou znám. Potkis V tomto ohledu nemohu říct, že by učitel přispíval k mé motivaci, spíš je takovým průvodcem, jak se k takovému stavu dostat skrze ukázky svobodného tance. Určitě mě ale motivují lidé, s kterými často tancuji. Nechceš vždycky dostat na prdel, že jo. Takže se takhle vzájemně motivujeme a posouváme. 🎶

Tenhle song dal jméno mé první crew. The Roots, to je styl.

Miky Hrobka

🤓 Spy Roby - Začal jsem tancovat breaking v patnácti. Potkával jsem kluky u nás na pomníku, jeden z nich byl legendary Spy Roby. Velice brzo jsme se stali přáteli, učil mě kromě breakingu i locking a electric boogie, taky jsme chodili pytlačit ryby.

📚 Spy Roby, DJ Nox, Laydee, to byla taková první éra. Pak jsme v zahraničí potkali Karl Kane Wunga, ten nás seznámil s Shannonem, ten zase s Shaikem. Lidi, kteří mě hodně ovlivnili, jsou také Jazzy J, Walid, Dedson, Jeremy, Willow, Jimmy Soul, Oskar Pitre, Rashaad, Arvidos.

📝 Společný trénink s Shannonem a Karlem. Přišel jsem si jako úplnej začátečník.

Příprava Boogaloosers show s Walidem.

Dedsonova hláška “ play with your fault ”

🔥 Velkou motivací jsou pro mě lidi z mé crew (Potkis, Bubu, Sweemo), díky nim se snažím být pořád ve formě. Hodně mi pomohlo cestování, bez toho to nejde. Spy, Nox a Laydee mi pomohli hodně v začátcích. Díky Karlovi, Shannonovi a Shaikovi máme mnoho kontaktů a knowledge. Obecně z nich cítím vždy podporu, chodím si za nimi pro rady, názory, zpětnou vazbu. Aktuálně jsme se Spyjem ve stejným městě, tak chodíme pravidelně trénovat a jsem za to velice rád, motivuje mě k věcem, který jsem už dávno vyřadil ze svýho freestyle slovníku, nebo se nikdy pořádně nenaučil.

🎶

Zuza Al Haboubi

🤓 Paní Prudíková, když jsem dělala latinsko-americké.

📚 Za své učitele považuji stoprocentně Waheho a Spy Robyho.

📝 Asi nikdy nezapomenu, když jsem se Waheho po battlu ptala, jestli můj battle/preselekce byl dostatečně "hip hop" nebo co bych měla zlepšit a on mi neřekl žádnou výtku jen: „Ty jsi hip hop“. Bylo to na Hip Hop Kempu, tipuju tak rok 2012. Wahe je pro mě dodnes největší inspirací. A u Spye se mi vybaví trénink v Magic Free Group ještě spolu s Kalem, Carlosem a Lukem. Počůrala jsem se tam smíchy. Jinak se Spyem jsem své tréninky obnovila minulý rok a nepřestává mě překvapovat. Vždycky mě dostane do kolen.

MFG kemp (zleva Luke Brown, Zuza Al, Carlos, Spy Roby, Kalo) © archiv Zuza Al

🔥 Myslím si, že mou motivaci nikdo nikdy nemusel udržovat, udržovala se přirozeně a nevědomky sama. Většinou mě spíš okolnosti a lidi demotivovali a já tu motivaci zas musela hledat u sebe.

🎶 Když už jsme u těch učitelů, tak bych řekla songy, který se mi vybaví u nich:

Spy Roby - jednoznačně Kmeťoband - zmes ciganskych piesni

Ondra „Endrewstyle“ Švec

🤓 Moje první lektorka byla Nikol Fisarova. Každopádně, co se týče toho, kdo byl můj taneční guru, tak určitě mistr Byron Claricia.

📚 Hodně mě v začátcích posunula Bunny (Barbora Tomášková), která mi dala možnost už po prvním půlroce, co jsem tančil, jít do elitní crew (v Dynamicu), která v té době obsahovala lidi momentálně tvořící High Edition, Art Factory, B-fresh atd. Takže jsem měl hned ze začátku možnost tančit s nejlepšími ve městě a jezdit s nimi se inspirovat a battlit s nejlepšími v republice (pro mě určitě velký game changer hned za startu). A budu se pořád opakovat, ale taneční nastavení, hodnoty a all style cítění je škola Mr. Byrona.

📝 Určitě nezapomenu na svůj první trénink v životě. Jsem z vesnice a hrál jsem fotbal, takže jsem byl zvyklý na chlapecký kolektiv.

Na prvním tréninku jsem viděl asi poprvé tolik hezkých slečen na jednom místě, a k tomu hrála moje oblíbená pecka od Missy Elliott. Endrewstyle

Tohle určitě jen tak nezapomenu. Taky nikdy nezapomenu, když nás s Dominem Adam Šeda na prvním mém soustředění učil skákat “smrťáka” (čti salto na záda) přímo na tvrdé zemi. My se báli a on říká: “Však to tady skáče každá holka! My měli ve formaci 7 házených salt”. Kolem šla Bunny, tak ji zavolal a ona to před náma skočila jak nic! Dodnes si pamatuju, že jsem se cítil jak totální jelito, že nikdy nemůžu být tak dobrej jako tady ti frajeři, haha.

Endrewstyle & Domino back in the days © archiv Endrestyle

🔥 Přišel jsem z docela soutěživého mužského prostředí, kde jsem měl svoje místo a všechno fungovalo. Nicméně v tanci na začátku jsem neznal a neuměl nic. Když jsem se rozkoukal, tak první pravidlo, co jsem pochopil bylo, že borci, co mají nálepku b-boy, umí brutální věci a celkově to byli takoví flyboys, což mě bavilo, takže jsem se hodně motal kolem nich. Chtěl jsem umět taky triky a celkově movement na zemi mi hodně přirostl k srdci a stylu. Takže velká motivace rozhodně vane tímhle směrem.