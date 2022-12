Co dalšího by ti o filmu (Un)credited nemělo uniknout?

Žánr afrobeats hýbe světem. Taneční kroky tohoto stylu najdeš ve videoklipech největších hvězd. Šáhněme si ale do svědomí, kdo zná jejich tvůrce? Film (Un)credited je pořádným náhledem do nigerijské taneční scény a dává jí spotlight, na který tak dlouho čekala.

Dokument k nám míří z prostředí nigerijského Laosu , který je kolébkou bohaté taneční kultury, co ovlivnila celý svět . Rozhovory tanečníků o historii a současném dění uprostřed této kultury se prolínají s příběhem dvou favoritů na Red Bull Dance Your Style v Nigérii .

Blayke pracuje v továrně na oblečení. Je to nejstarší syn z 5 sourozenců, který vždycky cítil jako povinnost zajistit svou rodinu. V roce 2017 přestal být na taneční scéně aktivní kvůli nedostatku motivace . Naštěstí se nedávno vrátil na pódium a zazářil na národním finále Red Bull Dance Your Style.

Druhým tanečníkem, o kterém je dokument (Un)charted je Bjmiah . Je ještě studentem s obrovskou pozitivní energií a snem šířit radost a inspiraci skrz tanec. Rád by skrz vítězství Red Bull Dance Your Style dokázal rodičům a lidem ve svém okolí, že tanec může přinést slibnou kariéru.

