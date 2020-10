Lenka Vagnerová je oceňovanou choreografkou nejen u nás, ale i v zahraničí. Její tvorba překračuje hranice a vtahuje diváka do děje představení, která jsou z velké části, jak sama říká, o lidských bolestech a problémech . Jako tanečnice byla třikrát nominována na Cenu Thálie, v roce 2003 byla vyhlášena Taneční osobností roku (Nokia Dance Award) a v roce 2005 byla oceněna jako Tanečnice roku (Česká taneční platforma). V roce 2012 založila svůj taneční soubor s názvem Lenka Vagnerová & Company , který úspěšně funguje dodnes.

Jak Lenka popisuje svůj tvůrčí proces, podle čeho si do svých představení vybírá tanečníky a jak jim pomáhá probouzet v sobě to nejlepší? Podívej se na následující video ze zkoušky na představení Panoptikum.

Lenka Vagnerová & Company - Panoptikum / zkouška

Pokud by ses měla představit třemi věcmi, na které jsi ve svém životě nejvíce hrdá, jaké by to byly?

Úplně nejvíc ze všeho jsem hrdá na to, že mám dvě krásné děti. Pokud by se to mělo týkat profese, tak stoprocentně na svůj soubor a na to, že jsme za těch pár let fungování měli šanci se někam posunout. Dále jsem hrdá, že jsem se rozhodla vytvořit company v Praze i přesto, že tady nejsou tak skvělé podmínky jako třeba v jiných zemích. Vnitřně jsem cítila, že tu chci zůstat, že chci dát prostor tanečníkům v Čechách.

Zajímal mě potenciál, který tady je. Chtěla jsem posouvat tanečníky a pracovat s těmi, kteří tady žijí. Jsem tady doma. Lenka Vagnerová

Kolik času aktuálně věnuješ své tvorbě a tanci?

Většinu času mi, co se týče práce, zabere choreografie a pedagogika. Sama už netancuju, možná se k tomu ještě někdy vrátím, ale vlastně to přišlo tak přirozeně s tím, že jsem začala hodně tvořit. Vyučuju, ale větší část mé práce je ta tvůrčí činnost - ta choreografická. Práci pedagogickou mám hlavně nárazově ve formě workshopů a jednorázových hodin. Neučím pravidelně ve studiu, protože mám dvě malé děti. Sama na sebe úplně tolik času nemám. Jako vlastní trénink považuju i to, když učím nebo si zajdu na jógu.

A nechybí ti to? Zatancovat si jen tak pro sebe …

Chybí mi to spíš ve smyslu, že teď nemám tolik času sama na sebe. Ten tréninkový prostor, kdy se můžete zavřít doma nebo na sále a soustředíte se jen na sebe, je vlastně úplně perfektní. Bohužel na tyhle věci teď moc času není. Nedá se říct, že by mi to nějak vadilo, spíš mám problémy s bolavým tělem, které doplácí na nepravidelnost tréninků.

Kdy a jak LV Company vznikla?

Vznikli jsme v roce 2012. Začali jsme s představením Jezdci. To bylo vlastně poprvé, co jsem sama na sebe požádala o grant nebo nějakou dotaci na představení. Od roku 2014 pak fungujeme úplně samostatně. Co se týče spolku, předtím jsme spolupracovali s jednou agenturu a dřív jsem samozřejmě choreografovala i pro jiné soubory. Byla jsem na volné noze.

Jak celá company funguje?

Jsme soubor, který funguje na bázi projektů. Doposud neexistuje možnost požádat o dotaci, která by zaštítila celoroční působení tanečníků s pravidelnými měsíčními platy. Fungujeme na základě krátkých představení a kreací. Každý rok míváme jednu novou premiéru, výjimečně jsou to i dvě. Pravidelně reprízujeme inscenace, a pokud není nějaká mimořádná situace, tak jsme na tour, vyjíždíme do zahraničí nebo fungujeme na zájezdech v Praze. Každou reprízu samozřejmě předchází zkoušky. Když zkoušíme nové představení, tak je to třeba 10 týdnů v kuse, od rána do večera.

Od každého představení máme zhruba dvě reprízi, což je cca 10 repríz za měsíc. Nezkoušíme tak úplně každý den, ale za běžné situace, když funguje všechno, jak má, zkoušíme docela často. Lenka Vagnerová

Zkouška představení Panoptikum © Pavel Borovička 01 / 09

V souboru mám několik tanečníků, se kterými spolupracuji skoro v každé kreaci. Je to takové jádro. Jednou za čas do inscenací přizvu externisty nebo někoho nového. Například v Panoptiku hraje operní zpěvačka Vanda Šípová.

Jak ses dostala ke stylu tance, kterému se dnes věnuješ?

Od malinka jsem tancovala, dělala gymnastiku, pak jsem začala dělat balet a moderní tanec. V té době frčely taneční techniky jako grahamky , limona a jazz . Tím vším jsem si prošla. Člověk se postupně propracuje tam, kam ho to táhne nejvíc. Mým dennodenním chlebem byla klasická technika. Postupem času jsem se začala více koukat na ty současné. Když jsem ještě byla student, všechno vypadalo úplně jinak, než to co se děje v pohybu dneska. Začala jsem spíše hledat svoji cestu, hledat co mě zajímá, začala jsem se doučovat.

Začala jsem praktikovat svůj způsob tréninku, vytvářet svůj systém podle toho, co mě zajímá, jak mě baví pracovat s kvalitami pohybu a jak s tělem. Můžeme to nazvat tedy současným tancem, i když nevím, to už jsou takové škatulky. Dnes už se dokonce i říká, že současný tanec, není současný. Já bych to komplexně nazvala pojmem „taneční divadlo“.

Choreografie se vždy odehrávají za určitých situací, mají to téma, nějaký příběh. Pro mě je zásadní, že s sebou každý pohyb nese nějakou konkrétní situaci a myšlenku. Lenka Vagnerová

Pokud bys měla svůj život pojmenovat jako představení, jaký bys mu dala název?

Můj život je taková horská dráha. Vždy jsem si vysnila nějaké věci, abych pak zjistila, že je to nakonec samozřejmě jinak. Beru to tak, jak to je. Někdy to není úplně nejjednodušší.

Co děláš mimo čas trávený tancem?

Trávím ho se svými dětmi. Mám malého chlapečka, takže jsem s ním 24 hodin denně. Až bude starší, tak asi zase začnu tvořit víc, teď jsem měla takovou menší pauzu. Taky čtu a ráda chodím do přírody.

A bude chlapeček taky tancovat?

Jo, ten asi jo. Vypadá, že ho to baví.