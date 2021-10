Proč jít do soutěže Red Bull Basement? Čti, co radí čeští vítězové!

Co jim Red Bull Basement dal? Jak soutěž hodnotí s ročním odstupem? A proč jde o iniciativu, kterou by měl zkusit každý s alespoň částečným podnikatelským duchem? Čti níže!

Co jim Red Bull Basement dal? Jak soutěž hodnotí s ročním odstupem? A proč jde o iniciativu, kterou by měl zkusit každý s alespoň částečným podnikatelským duchem? Čti níže!

Co jim Red Bull Basement dal? Jak soutěž hodnotí s ročním odstupem? A proč jde o iniciativu, kterou by měl zkusit každý s alespoň částečným podnikatelským duchem? Čti níže!

Co vám to dalo do života i podnikání?

Co byste poradili projektům, které to v Red Bull Basement chtějí zkusit?