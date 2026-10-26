Jakub Menšík vyměnil raketu za mixpult. A ve Vídni rozjel skvělou show

Kdo si jen tak během tenisového turnaje odběhne z kurtu, aby se chopil mixážníhopultu a pomohl rozproudit několikatisícový dav i jinak než s raketou v ruce? Třeba Jakub Menšík, jeden z největších tenisových talentů současnosti.
„Hrozně by mě bavilo být DJem, protože mám rád house a techno. A říkal bych si DJ MJ,“ řekl nám Kuba v zákulisí Red Bull BassLine, netradičního tenisového turnaje, který má k tichu a přísné etiketě klasických zápasů pořádně daleko. Pro jeho hudební ambice by se tak jen těžko hledalo příhodnější místo.
Na Red Bull BassLine se totiž hraje za doprovodu DJe a diváci mohou fandit i během výměn. Ve vídeňské Stadthalle se navíc šestice tenistů utkala v krátkých tie-breacích do pěti bodů, které ještě okořenilo speciální pravidlo umožňující získat za jedinou výměnu hned dva body.
A že takové pravidlo může pořádně zamíchat kartami, ukázal sám Kuba. V rozhodujícím tie-breaku proti GrigoruDimitrovovi ho za stavu 3:1 aktivoval, následující výměnu vyhrál a nakonec se probojoval až do finále.
Tenis je historicky tichý sport, že vždycky musí být klid a před servisem soustředění. A tady je to show, prostě jede to pecky bomby.
Právě možnost získat za jedinou výměnu dva body Kubu zaujala natolik, že by si ji rád přenesl i do klasického tenisu. Ještě zajímavější je ale jeho pohled na to, kam by se měl celý sport posouvat. „Myslím si, že budoucnost tenisu je určitě ta volnostfanoušků, nějaká hudba,“ říká.
2 min
Jak to vypadalo na Red Bull BassLine ve Vídni?
Highlights z vídeňské Stadthalle během Red Bull BassLine.
Paličky místo rakety
Hudba má ostatně v jeho životě mnohem větší místo, než by se mohlo zdát. Když jsme se ho zeptali, čím by se živil, kdyby se nestal profesionálním tenistou, odpověď přišla prakticky okamžitě. Byl by... bubeníkem.
„Když byla pandemie, tak jsem se nudil a chtěl jsem se naučit na nějaký hudební nástroj. Tak jsem měl elektrické bicí a jel jsem prostě jako samouk. Samozřejmě nebyl jsem žádný profík, ale docela slušně jsem hrál,“ vzpomíná na období, kdy měl na své hudební pokusy podstatně víc času.
Jak se ale vše vrátilo do normálu a začal jsem zase cestovat, tak jsem to zapomněl. Ale fakt mě ty bubny bavily. Myslím, že bych to tam dobře rozjel.
A co kariéra jako DJ MJ?
„Jo, to bych si rád osvojil třeba po skončení kariéry. Je to samozřejmě strašně těžké, ale rád bych se to třeba naučil. Vidím v tom potenciál,“ říká. Stejně tak by to rád zkusil i s tancováním – a rovnou v televizi, protože to by ho podle jeho slov přinutilo se to konečně naučit. „Ale nic moderního, láká mě ta klasika. Je v tom kus historie,“ dodává.
Na Red Bull BassLine si každopádně alespoň na chvíli vyzkoušel, jaké to je stát na druhé straně mixážního pultu. A ten moment, kdy tam pustil Sweet Caroline a nechal tisíce lidí v publiku si užívat každý tón? To bude rezonovat.
Baví tě sporty tak moc, že chceš mít ty nejzajímavější momenty hned po ruce? Pak sleduj Red Bull na Instagramu a TikToku, ať ti nic neuteče.