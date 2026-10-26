Jakub Menšík v roli DJe
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
Tennis

Jakub Menšík vyměnil raketu za mixpult. A ve Vídni rozjel skvělou show

Totální ticho a maximální soustředění? Kdepak, tenis může být i parádní hudební show, kterou diriguje DJ nad dvorcem. Právě u toho byl Jakub Menšík.
Autor: RedBull.cz
3 min čteníPublished on
Kdo si jen tak během tenisového turnaje odběhne z kurtu, aby se chopil mixážníhopultu a pomohl rozproudit několikatisícový dav i jinak než s raketou v ruce? Třeba Jakub Menšík, jeden z největších tenisových talentů současnosti.
„A znovu!“

„A znovu!“

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Jakub Menšík

Jakub Menšík

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Jakub Menšík v tenisové akci

Jakub Menšík v tenisové akci

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Tenisový dvorec ve Wiener Stadthalle

Tenisový dvorec ve Wiener Stadthalle

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Jakub Menšík během Red Bull BassLine

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Úder Jakuba Menšíka

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Jakub Menšík

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Jakub Menšík

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Red Bull BassLine ve Vídni

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Jakub Menšík a Daniel Merida

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

„Hrozně by mě bavilo být DJem, protože mám rád house a techno. A říkal bych si DJ MJ,“ řekl nám Kuba v zákulisí Red Bull BassLine, netradičního tenisového turnaje, který má k tichu a přísné etiketě klasických zápasů pořádně daleko. Pro jeho hudební ambice by se tak jen těžko hledalo příhodnější místo.

The Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

Zjisti více
Red Bull Energy Drink
Na Red Bull BassLine se totiž hraje za doprovodu DJe a diváci mohou fandit i během výměn. Ve vídeňské Stadthalle se navíc šestice tenistů utkala v krátkých tie-breacích do pěti bodů, které ještě okořenilo speciální pravidlo umožňující získat za jedinou výměnu hned dva body.
DJ MJ

DJ MJ

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

A že takové pravidlo může pořádně zamíchat kartami, ukázal sám Kuba. V rozhodujícím tie-breaku proti GrigoruDimitrovovi ho za stavu 3:1 aktivoval, následující výměnu vyhrál a nakonec se probojoval až do finále.
Quotation
Tenis je historicky tichý sport, že vždycky musí být klid a před servisem soustředění. A tady je to show, prostě jede to pecky bomby.
Jakub Menšík
Právě možnost získat za jedinou výměnu dva body Kubu zaujala natolik, že by si ji rád přenesl i do klasického tenisu. Ještě zajímavější je ale jeho pohled na to, kam by se měl celý sport posouvat. „Myslím si, že budoucnost tenisu je určitě ta volnostfanoušků, nějaká hudba,“ říká.

2 min

Jak to vypadalo na Red Bull BassLine ve Vídni?

Highlights z vídeňské Stadthalle během Red Bull BassLine.

Jakub Menšík

Paličky místo rakety

Hudba má ostatně v jeho životě mnohem větší místo, než by se mohlo zdát. Když jsme se ho zeptali, čím by se živil, kdyby se nestal profesionálním tenistou, odpověď přišla prakticky okamžitě. Byl by... bubeníkem.
„Když byla pandemie, tak jsem se nudil a chtěl jsem se naučit na nějaký hudební nástroj. Tak jsem měl elektrické bicí a jel jsem prostě jako samouk. Samozřejmě nebyl jsem žádný profík, ale docela slušně jsem hrál,“ vzpomíná na období, kdy měl na své hudební pokusy podstatně víc času.
Jakub Menšík

Jakub Menšík

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Quotation
Jak se ale vše vrátilo do normálu a začal jsem zase cestovat, tak jsem to zapomněl. Ale fakt mě ty bubny bavily. Myslím, že bych to tam dobře rozjel.
Jakub Menšík

A co kariéra jako DJ MJ?

„Jo, to bych si rád osvojil třeba po skončení kariéry. Je to samozřejmě strašně těžké, ale rád bych se to třeba naučil. Vidím v tom potenciál,“ říká. Stejně tak by to rád zkusil i s tancováním – a rovnou v televizi, protože to by ho podle jeho slov přinutilo se to konečně naučit. „Ale nic moderního, láká mě ta klasika. Je v tom kus historie,“ dodává.
Jakub Menšík během zkoušky pozornosti

Jakub Menšík během zkoušky pozornosti

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Na Red Bull BassLine si každopádně alespoň na chvíli vyzkoušel, jaké to je stát na druhé straně mixážního pultu. A ten moment, kdy tam pustil Sweet Caroline a nechal tisíce lidí v publiku si užívat každý tón? To bude rezonovat.
Jakub Menšík a snowboardcrossařka Eva Adamczyková

Jakub Menšík a snowboardcrossařka Eva Adamczyková

© Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Baví tě sporty tak moc, že chceš mít ty nejzajímavější momenty hned po ruce? Pak sleduj Red Bull na Instagramu a TikToku, ať ti nic neuteče.
Tennis
MC Battle
Hudba