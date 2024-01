Markéta Šimková Vondroušová: Cítila jsem se dobře. Pomohla tomu tma a tenisové prostředí. Je to pro mě daleko přirozenější než někde jinde. Být před kamerou není něco, co bych vyhledávala. Neřekla bych, že si to úplně užívám, ale na druhou stranu tohle natáčení bylo opravdu příjemný a atmosféra byla skvělá. Vůbec mi nepřišlo, že jsme na place přes 10 hodin, opravdu to uteklo.