Záběr z Mostaru
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
BIKE

Co dělat v létě? Máme pro tebe tipy na eventy, které tě vytáhnou z nudy

Šílený výběh, dokonalý orchestr, skoky z mostu i tvrdý biking. Ať už chceš sledovat světové sportovce v akci, nebo se do toho pustit po svém, toto jsou eventy Red Bullu, které ti letos nesmí utéct!
Autor: RedBull.cz
6 min čteníPublished on

Přehled

  1. 1
    Sean Garnier’s Global Ballers Tour
  2. 2
    Red Bull 400: Liberec 2026
  3. 3
    Red Bull Symphonic
  4. 4
    Red Bull District Ride
  5. 5
    Red Bull Cliff Diving World Series: Mostar
  6. 6
    Red Bull Drift Masters Grand Finale
  7. 7
    Red Bull Batalla Peru National Final
  8. 8
    Red Bull Hardline British Columbia
  9. 9
    Red Bull Dance Your Style World Final
  10. 10
    Red Bull BC One World Final
  11. 11
    Red Bull Half Court World Final
01

Sean Garnier’s Global Ballers Tour

Fotbalová show, která nečeká na velké stadiony. Séan Garnier bere svůj Global Ballers Tour do ulic a měst po celém světě. V hlavní roli bude Red Bull Four 2 Score, rychlý formát 4 na 4, kde se hraje bez zbytečného kalkulu a góly v první i poslední minutě mají dvojnásobnou hodnotu. Paříž, Londýn, New York a další zastávky se promění v hřiště pro techniku, kreativitu a pouliční fotbalovou drzost. Tohle není klasický fotbalový turnaj, ale globální tour pro hráče, kteří chtějí ukázat styl.
Séan Garnier slaví s vítězi národního finále v San Franciscu

Séan Garnier slaví s vítězi národního finále v San Franciscu

© Long Nguyen/Red Bull Content Pool

  • 🗓️ Datum: 14. května – 28. srpna
  • 📍 Místo: různá města
  • 🔗 Více informací
02

Red Bull 400: Liberec 2026

Čtyři sta metrů, které bolí víc než kdejaký maraton. Red Bull 400 se v roce 2026 vrací na skokanský můstek K120 v Liberci a znovu nabídne jeden z nejbrutálnějších běhů, jaké se dají zažít. Závodníci nepoběží po rovině, ale přímo proti můstku se sklonem až 35 stupňů. Celé to trvá jen pár minut, jenže právě v nich se ukáže, kdo má nohy, hlavu i plíce připravené na boj s gravitací. Odměnou je výhled z horní hrany můstku a pocit, že člověk doběhl tam, kam by normálně jel maximálně výtahem.

1 min

Co tě čeká na Red Bull 400 v Liberci?

Tohle bude nejtěžších 400 metrů tvého života. Podívej se, co tě v srpnu čeká v Liberci.

  • 🗓️ Datum: 8. srpna 2026
  • 📍 Místo: Skokanský můstek K120, Liberec, Česko
  • 🎟️ Startovné: Individuální závod 1 590 Kč, štafeta 2 590 Kč
  • ✍️ Registrace najdeš tady.
03

Red Bull Symphonic

Ben Cristovao, jak ho české publikum ještě nezažilo. Red Bull Symphonic poprvé míří do Česka a spojí jeho energii s monumentálním zvukem živého orchestru. Digitální beaty a popový sound se potkají s Unique Orchestra, který známým skladbám dodá novou sílu, napětí i filmovou velkolepost. Celou show povede dirigentka Michaela Rózsa Růžičková. Kongresové centrum Praha tak na jeden večer nebude jen koncertním sálem, ale místem, kde se pop rozebere na součástky a znovu složí ve větším měřítku.

1 min

Ben Cristovao: Do Česka přichází Red Bull Symphonic

Ben Cristovao spojil síly s Unique Orchestra a přiváží do Prahy celosvětový fenomén Red Bull Symphonic.

  • 🗓️ Datum: 29. září 2026, 20:30
  • 📍 Místo: Kongresové centrum Praha, Česko
  • 🗣️ Účinkující: Ben Cristovao, Unique Orchestra, Michaela Rózsa Růžičková
  • 🎟️ Vstupenky najdeš tady.
04

Red Bull District Ride

Město se změní v trať a ulice v playground pro nejlepší slopestyle bikery světa. Red Bull District Ride v roce 2026 zamíří do nizozemského Groningenu, kde na jezdce čekají schody, zdi, dropy i velké skoky zasazené přímo do městské kulisy. Tady nestačí jen odvaha, protože každý trik musí mít styl, čistotu a vlastní rukopis. Event patří mezi nejikoničtější městské MTB soutěže vůbec. A poprvé v historii nabídne také plnohodnotnou ženskou soutěž.
  • 🗓️ Datum: 24.–25. července
  • 📍 Místo: Groningen, Nizozemsko
  • 🔗 Více informací
05

Red Bull Cliff Diving World Series: Mostar

Skok z 27 metrů, pod nohama historický most a dole smaragdová Neretva. Red Bull Cliff Diving World Series se vrací do Mostaru, kde extrémní sport působí skoro jako rituál. Stari Most patří k nejpůsobivějším zastávkám celé série a každému skoku dodává napětí, které se nedá nasimulovat. Závodníci musí spojit sílu, přesnost i absolutní kontrolu nad tělem. V Mostaru nejde jen o sportovní výkon, ale o moment, kdy se historie města potká s čistou odvahou.
V Mostaru vždy panuje rušná atmosféra, když se tam skáče z mostu

V Mostaru vždy panuje rušná atmosféra, když se tam skáče z mostu

© Denis Ruvic/Red Bull Content Pool

  • 🗓️ Datum: 31. července – 1. srpna
  • 📍 Místo: Mostar, Bosna a Hercegovina
  • 🔗 Více informací
06

Red Bull Drift Masters Grand Finale

Varšavský stadion PGE Narodowy se promění v arénu kouře, hluku a milimetrové kontroly nad autem. Finále Red Bull Drift Masters uzavře sezonu 2026 ve velkém stylu a přivede do Polska nejlepší driftery světa. Souboje jeden na jednoho budou stát na rychlosti, agresivitě, přesnosti a schopnosti udržet auto na hraně. Diváci dostanou motorsport, který není sterilní, ale syrový, hlučný a extrémně kontaktní. Tohle bude finále, ve kterém se nebude šetřit pneumatikami ani nervy.
  • 🗓️ Datum: 11.–12. září
  • 📍 Místo: Varšava, Polsko
  • 🔗 Více informací
07

Red Bull Batalla Peru National Final

Freestyle rap bez záchranné sítě. Peruánské národní finále Red Bull Batalla přivede na pódium nejlepší MCs v zemi, kteří budou muset reagovat hned, přesně a bez možnosti opravy. Každý battle stojí na rychlosti myšlení, práci s davem a schopnosti trefit soupeře ve správný moment. Publikum nebude sledovat připravenou show, ale živý střet kreativity, ega a slovní přesnosti. Lima tak zažije večer, kde může jeden punchline změnit celý battle.
08

Red Bull Hardline British Columbia

Downhill, který si nechce hrát na bezpečnou zábavu. Red Bull Hardline se v roce 2026 poprvé přesune do Kanady a na Cypress Mountain postaví jezdce před jednu z nejtvrdších tratí světa. Obrovské skoky, prudké pasáže, technický terén a překážky, před kterými mají respekt i profíci. Tohle není klasický závod dolů z kopce, ale test odvahy, techniky a schopnosti zůstat klidný ve chvíli, kdy mozek říká brzdi. Výsledek má být jeden z nejdivočejších MTB víkendů sezony.
  • 🗓️ Datum: 16.–17. října
  • 📍 Místo: Cypress Mountain, Britská Kolumbie, Kanada
  • 🔗 Více informací
09

Red Bull Dance Your Style World Final

Street dance bez poroty a bez jistoty, co začne hrát za další track. Světové finále Red Bull Dance Your Style přivede do Curychu tanečníky, kteří musí reagovat na hudbu v reálném čase a okamžitě si získat dav. Vítěze neurčuje panel odborníků, ale publikum, takže nestačí jen technika. Je potřeba charisma, timing, nápad a schopnost ovládnout prostor během pár vteřin. Finále je vyprodané, ale pre-finals ve Schiffbau nabídnou další dávku energie celé světové scény.

1 min

Red Bull Dance Your Style 2025 | Aftermovie

Zopakuj si atmosféru Red Bull Dance Your Style 2025, jaká nemá obdoby.

10

Red Bull BC One World Final

Breakingová špička se poprvé v historii Red Bull BC One World Final potká v Kanadě. Toronto přivítá nejlepší b-boys a b-girls světa v battlu, kde rozhoduje síla, styl, originalita i schopnost přežít tlak velkého finále. Každý nástup na parket může být kariérním momentem. Každá chyba je vidět. A každý vítězný move může změnit pořadí světové breakingové scény.
11

Red Bull Half Court World Final

Streetball ve své nejrychlejší podobě dorazí do Manily. Red Bull Half Court World Final přivede na Filipíny více než dvacet národních šampionů v basketbalu 3 na 3. Po loňském finále v Dubaji půjde o další globální vyvrcholení sezony, kde není prostor na pomalý rozjezd. Hraje se tvrdě, přímočaře a s tlakem na každý útok. Manila dostane finále, ve kterém tempo nepoleví od prvního míče až po poslední koš.
Dramatické okamžiky v Dubaji na světovém finále Red Bull Half Court 2025

Dramatické okamžiky v Dubaji na světovém finále Red Bull Half Court 2025

© Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

BIKE
Bungee Jumping
Travel