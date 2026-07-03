Co dělat v létě? Máme pro tebe tipy na eventy, které tě vytáhnou z nudy

01
Sean Garnier’s Global Ballers Tour
Fotbalová show, která nečeká na velké stadiony. Séan Garnier bere svůj Global Ballers Tour do ulic a měst po celém světě. V hlavní roli bude Red Bull Four 2 Score, rychlý formát 4 na 4, kde se hraje bez zbytečného kalkulu a góly v první i poslední minutě mají dvojnásobnou hodnotu. Paříž, Londýn, New York a další zastávky se promění v hřiště pro techniku, kreativitu a pouliční fotbalovou drzost. Tohle není klasický fotbalový turnaj, ale globální tour pro hráče, kteří chtějí ukázat styl.
- 🗓️ Datum: 14. května – 28. srpna
- 📍 Místo: různá města
02
Red Bull 400: Liberec 2026
Čtyři sta metrů, které bolí víc než kdejaký maraton. Red Bull 400 se v roce 2026 vrací na skokanský můstek K120 v Liberci a znovu nabídne jeden z nejbrutálnějších běhů, jaké se dají zažít. Závodníci nepoběží po rovině, ale přímo proti můstku se sklonem až 35 stupňů. Celé to trvá jen pár minut, jenže právě v nich se ukáže, kdo má nohy, hlavu i plíce připravené na boj s gravitací. Odměnou je výhled z horní hrany můstku a pocit, že člověk doběhl tam, kam by normálně jel maximálně výtahem.
1 min
Co tě čeká na Red Bull 400 v Liberci?
Tohle bude nejtěžších 400 metrů tvého života. Podívej se, co tě v srpnu čeká v Liberci.
- 🗓️ Datum: 8. srpna 2026
- 📍 Místo: Skokanský můstek K120, Liberec, Česko
- 🎟️ Startovné: Individuální závod 1 590 Kč, štafeta 2 590 Kč
03
Red Bull Symphonic
Ben Cristovao, jak ho české publikum ještě nezažilo. Red Bull Symphonic poprvé míří do Česka a spojí jeho energii s monumentálním zvukem živého orchestru. Digitální beaty a popový sound se potkají s Unique Orchestra, který známým skladbám dodá novou sílu, napětí i filmovou velkolepost. Celou show povede dirigentka Michaela Rózsa Růžičková. Kongresové centrum Praha tak na jeden večer nebude jen koncertním sálem, ale místem, kde se pop rozebere na součástky a znovu složí ve větším měřítku.
1 min
Ben Cristovao: Do Česka přichází Red Bull Symphonic
Ben Cristovao spojil síly s Unique Orchestra a přiváží do Prahy celosvětový fenomén Red Bull Symphonic.
- 🗓️ Datum: 29. září 2026, 20:30
- 📍 Místo: Kongresové centrum Praha, Česko
- 🗣️ Účinkující: Ben Cristovao, Unique Orchestra, Michaela Rózsa Růžičková
04
Red Bull District Ride
Město se změní v trať a ulice v playground pro nejlepší slopestyle bikery světa. Red Bull District Ride v roce 2026 zamíří do nizozemského Groningenu, kde na jezdce čekají schody, zdi, dropy i velké skoky zasazené přímo do městské kulisy. Tady nestačí jen odvaha, protože každý trik musí mít styl, čistotu a vlastní rukopis. Event patří mezi nejikoničtější městské MTB soutěže vůbec. A poprvé v historii nabídne také plnohodnotnou ženskou soutěž.
- 🗓️ Datum: 24.–25. července
- 📍 Místo: Groningen, Nizozemsko
05
Red Bull Cliff Diving World Series: Mostar
Skok z 27 metrů, pod nohama historický most a dole smaragdová Neretva. Red Bull Cliff Diving World Series se vrací do Mostaru, kde extrémní sport působí skoro jako rituál. Stari Most patří k nejpůsobivějším zastávkám celé série a každému skoku dodává napětí, které se nedá nasimulovat. Závodníci musí spojit sílu, přesnost i absolutní kontrolu nad tělem. V Mostaru nejde jen o sportovní výkon, ale o moment, kdy se historie města potká s čistou odvahou.
- 🗓️ Datum: 31. července – 1. srpna
- 📍 Místo: Mostar, Bosna a Hercegovina
06
Red Bull Drift Masters Grand Finale
Varšavský stadion PGE Narodowy se promění v arénu kouře, hluku a milimetrové kontroly nad autem. Finále Red Bull Drift Masters uzavře sezonu 2026 ve velkém stylu a přivede do Polska nejlepší driftery světa. Souboje jeden na jednoho budou stát na rychlosti, agresivitě, přesnosti a schopnosti udržet auto na hraně. Diváci dostanou motorsport, který není sterilní, ale syrový, hlučný a extrémně kontaktní. Tohle bude finále, ve kterém se nebude šetřit pneumatikami ani nervy.
- 🗓️ Datum: 11.–12. září
- 📍 Místo: Varšava, Polsko
07
Red Bull Batalla Peru National Final
Freestyle rap bez záchranné sítě. Peruánské národní finále Red Bull Batalla přivede na pódium nejlepší MCs v zemi, kteří budou muset reagovat hned, přesně a bez možnosti opravy. Každý battle stojí na rychlosti myšlení, práci s davem a schopnosti trefit soupeře ve správný moment. Publikum nebude sledovat připravenou show, ale živý střet kreativity, ega a slovní přesnosti. Lima tak zažije večer, kde může jeden punchline změnit celý battle.
- 🗓️ Datum: 12. září
- 📍 Místo: Lima, Peru
08
Red Bull Hardline British Columbia
Downhill, který si nechce hrát na bezpečnou zábavu. Red Bull Hardline se v roce 2026 poprvé přesune do Kanady a na Cypress Mountain postaví jezdce před jednu z nejtvrdších tratí světa. Obrovské skoky, prudké pasáže, technický terén a překážky, před kterými mají respekt i profíci. Tohle není klasický závod dolů z kopce, ale test odvahy, techniky a schopnosti zůstat klidný ve chvíli, kdy mozek říká brzdi. Výsledek má být jeden z nejdivočejších MTB víkendů sezony.
- 🗓️ Datum: 16.–17. října
- 📍 Místo: Cypress Mountain, Britská Kolumbie, Kanada
09
Red Bull Dance Your Style World Final
Street dance bez poroty a bez jistoty, co začne hrát za další track. Světové finále Red Bull Dance Your Style přivede do Curychu tanečníky, kteří musí reagovat na hudbu v reálném čase a okamžitě si získat dav. Vítěze neurčuje panel odborníků, ale publikum, takže nestačí jen technika. Je potřeba charisma, timing, nápad a schopnost ovládnout prostor během pár vteřin. Finále je vyprodané, ale pre-finals ve Schiffbau nabídnou další dávku energie celé světové scény.
1 min
Red Bull Dance Your Style 2025 | Aftermovie
Zopakuj si atmosféru Red Bull Dance Your Style 2025, jaká nemá obdoby.
- 🗓️ Datum: 24. října
- 📍 Místo: Curych, Švýcarsko
10
Red Bull BC One World Final
Breakingová špička se poprvé v historii Red Bull BC One World Final potká v Kanadě. Toronto přivítá nejlepší b-boys a b-girls světa v battlu, kde rozhoduje síla, styl, originalita i schopnost přežít tlak velkého finále. Každý nástup na parket může být kariérním momentem. Každá chyba je vidět. A každý vítězný move může změnit pořadí světové breakingové scény.
- 🗓️ Datum: 29. listopadu
- 📍 Místo: Toronto, Kanada
11
Red Bull Half Court World Final
Streetball ve své nejrychlejší podobě dorazí do Manily. Red Bull Half Court World Final přivede na Filipíny více než dvacet národních šampionů v basketbalu 3 na 3. Po loňském finále v Dubaji půjde o další globální vyvrcholení sezony, kde není prostor na pomalý rozjezd. Hraje se tvrdě, přímočaře a s tlakem na každý útok. Manila dostane finále, ve kterém tempo nepoleví od prvního míče až po poslední koš.
- 🗓️ Datum: 5. prosince
- 📍 Místo: Manila, Filipíny