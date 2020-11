Tomáš Slavík je jedním z nejlepších světových jezdců. Dominuje fourcrossu a městským sjezdům, ale pozadu není ani v downhillu. Má „ full package“ , jak o něm často říkají komentátoři závodů: skills i neskutečnou rychlost. Ten naposledy předvedl v projektu Wave , který spojuje precizní jízdu s náročnými digitálními triky – Tomáš v něm vyzval nejen virtuálního rivala, ale také sám sebe.

Wave: Tomáš Slavík ohýbá hranice reality v akčním videu

„ Každý závod je hra, kterou se snažím dokončit a vyhrát. Nehledě na to, co se děje kolem ,“ poodhaluje Tomáš svůj vztah k ději ve videu. Během šestidenního nočního natáčení v historickém centru Prahy svištěl po prázdném městě těžko uvěřitelnou rychlostí, v Jablonci nad Nisou pak při skocích polykal prach a odrážel závodní drony . To všechno ve úzké spolupráci s profesionálním štábem ze studia MERGE . „Za jeden natáčecí den, tedy spíš noc, jsem najel 35 kilometrů v plné rychlosti, což je prostě nářez,“ vzpomíná Tomáš.

Kdy musel Tomáš zatnout zuby a proč pro něj bylo natáčení splněným snem? A jaká kola se blýskla ve videu? Přečti si celý rozhovor.

Tomáši, hraješ videohry?

Upřímně? Moc se nekamarádíme. Je mi jasný, že by mě to bavilo. A toho se právě bojím, že bych na tom strávil příliš mnoho času. Když jsem byl zraněný, tak jsem měl doma Xbox a dal si pár her, ale já prostě radši lítám v lese. Mám rád skutečnou realitu.

Ve Wave sis s virtuální realitou nicméně poradil. Jak probíhalo natáčení?

Natáčelo se v historickém centru Prahy. Mám za sebou městské sjezdy všude po světě, ale Praha byla vždycky něco, co jsem vážně chtěl zažít. Zažít město prázdné a užívat si sjezd uličkami pod Pražským hradem bylo úžasné. Noční metropole byla speciální, nikde ani živáčka, zhasnutá okna, tma a atmosféra, která natáčení neskutečně umocňovala.

Projekt The Wave vznikal v prostředí noční Prahy © Dan Vojtěch / Red Bull Media House

Točili jsme na sekce, v Praze celkem 3 noci. Celkově noční natáčení byl pro mě zážitek. Ono sázet náročné pasáže v šedesátikilometrové rychlosti ve dvě ráno dává všemu trochu nový rozměr. Zajímavá byla taky práce v ateliéru. Ve videu člověk vidí spoustu záběrů, u kterých si řekne: „Sakra, jak jste tohle mohli natočit.“ A to, s čím kluci přišli, to je pro mě vážně čistá filmařina.

Trasu jsi vymýšlel ty, nebo štáb?

Musela to být společná dohoda, aby to bylo pro kluky zajímavé vizuálně a pro mě zajímavé jezdecky. Kluci jsou profíci v natáčení a já zase profík na kole, museli jsme sladit, co bude realizovatelné. Některé pasáže prostě nefungovaly. Jako třeba skok, co mě kopal 4 metry vysoko a kotníky jsem cítil ještě dva týdny. A pak tam byla místa, která představovala absolutní výzvu. Jako dvojité schody pod Loretou.

Tady jsme byli jen štáb a já. Žádní diváci, žádní další jezdci. V tu chvíli v sobě člověk musí mít „oheň“ a umět se nahecovat sám. Tomáš Slavík 4X, Downhill

V čem to byla výzva?

Byla to nejtěžší pasáž z celého natáčení. Skáče se tam drop ze schodů rovnou do dalších schodů a ještě se do něj najíždí ze zatáčky. Když jsem to viděl, říkal jsem si, že do toho nejdu. Ve dvě ráno, na kluzkém povrchu. Ten moment, že se ti do něčeho nechce, se děje i na závodech, ale tam není moc na výběr – jsou to závody, jde o hodně.

Tady jsme byli jen štáb a já. Žádní diváci, žádní další jezdci. V tu chvíli v sobě člověk musí mít „oheň“ a umět se nahecovat sám. U mě hodně funguje hudba. Pustím si kytary a dostanu se do svého světa. A taky mě lámalo to, že jsem věřil, že to bude skvělý záběr. Prvních pět pokusů jsem byl hodně mimo svojí komfortní zónu, ale pak to začalo padat.

Poznáváš tenhle spot? © Dan Vojtěch / Red Bull Media House

Wave ti nabízí unikátní záběry a čistou akci © Dan Vojtěch / Red Bull Media House

Kolikrát jste natáčeli jednotlivé scény?

Záleží na náročnosti. Ty těžší, jako právě schody, skoky, jízdu mezi sloupy, třeba i pětadvacetkrát. Ty lehčí, kde jedu po rovině, sleduje mně auto s kamerou, tak ty třeba na pět až osm záběrů.

Jak rychle jsi svištěl noční Prahou?

Při natáčení jsem se často řítil rychlostí až 60 km/h. Což bych řekl, že je pro nás na městských sjezdech takový vyšší průměr – tam se pohybujeme mezi 30–70 km/h. Nejrychleji jsem jel ve Valparaiso, kde jsem letěl 84 km/h. V tom když člověk jede nakloněný v zatáčce a míjí sloupy, tak to není úplně sranda, co chceš absolvovat každý den.

Párkrát jsme se taky až příliš zblízka potkali se závodním dronem. Mám na to na noze docela solidní památku. Tomáš Slavík 4X, Downhill

Druhé místo, kde jste točili, byla trať v Jablonci nad Nisou. Jaké bylo natáčení tam?

Tohle místo je absolutní srdcovka. Je to trať, kterou jsem vymyslel, navrhl a dal na ní dohromady závod, který je součástí světového poháru. Je to splněný sen. Vzal jsem si do hlavy nejtěžší překážky a pasáže, které bych chtěl mít pro trénink a které bych chtěl jezdit a vznikl JBC bike park. Na rovinu? Je to úplná šílenost a nejnáročnější fourcrossová trať na světě. Ať už jedná o skoky, lesní pasáž, wall ride, rock garden. Chtěl jsem, aby se tam natáčelo, protože si to ta trať zaslouží.

Tomáš Slavík při natáčení v Jablonci nad Nisou © Dan Vojtěch / Red Bull Media House

Prozradíš nám nějaké zajímavosti z natáčení?

Zábavné bylo natáčení slow-motion pasáže v lese. Je to divoké, náročné místo, ale my jsme měli štěstí, že bylo sucho. Kvůli suchu jsme se ale připravili o bahno, které by na záběrech dramaticky lítalo. A tak jsme vymýšleli možnosti, jak do záběru dostat létající věci. Tak po mě kluci lopatou házeli prach nebo jehličí. V plné jízdě, před přední kolo. Na venek to muselo vypadat jako naprostá groteska, ale ve videu to vypadá skvěle.

Párkrát jsme se taky až příliš zblízka potkali se závodním dronem. Mám na to na noze docela solidní památku (Tomáš vytahuje nohavici a ukazuje památný šrám). Natáčení se závodním dronem je vždycky na těsno, protože ty nejlepší záběry jsou ty, co jsou z největší blízkosti. Docela dobrodružný bylo, když jsem letěl na skoku v plné rychlosti, dron byl v plné rychlosti a lehce mě trefil do zápěstí. To jsem se docela lekl, ale ustál jsem to. Ale to je prostě daň za skvělý záběr.

Tomáš a dron v těsné blízkosti © Dan Vojtěch / Red Bull Media House

Jaká kola můžeme vidět ve videu?

Ve Wave se objevují moje dva závodní speciály. V Praze jsem jezdil na kole Ghost SL AMR X, na kterém jsem vyhrál v roce 2019 městský sjezd Valparaiso v Chile. Jablonec jsem sjezdil na fourcrossovém kole Ghost Riot, na kterém jsem vyhrál mistrovství světa a mnoho dalších závodů. To je vlastně takové moje nejoblíbenější kolo od Ghost bikes.

Sleduj video z natáčení Wave:

Wave - Making of #3