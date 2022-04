Už více než 2 000 let je papír je jedním z nejdůležitějších materiálů lidské civilizace. Poskytl nové možnosti nejen pro komunikaci, ale i pro zábavu . Kdo by nemiloval skládání papírových vlaštovek? Co začalo jako okázalé japonské umění origami se skrz hravé dětské podoby dostalo až do moderního umění či vědy a techniky dospělých .