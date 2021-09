Do tunelu a z tunelu. Dario Costa položil světový rekord ještě před snídaní

Part of this story

a od zdi ho po každé straně dělily jen čtyři metry. Jedna malá chybička a bylo by po všem.

Přesně v 6:43 Dario v obklopení betonového půloblouku a s prvními slunečními paprsky v zádech započal pekelně nebezpečný kousek. Musel se držet jen těsně nad asfaltem a od zdi ho po každé straně dělily jen čtyři metry. Jedna malá chybička a bylo by po všem.

aby Dario reagoval a jemně korigoval let za méně než 250 milisekund. Pohnout s letadlem mohl jen o milimetry.

Změny proudění vzduchu vyžadovaly spolu s extrémně citlivým ovládáním letadla , aby Dario reagoval a jemně korigoval let za méně než 250 milisekund. Pohnout s letadlem mohl jen o milimetry.

© Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

Hrozilo, že malé akrobatické letadlo vychýlí z kurzu boční větry. "Všechno se seběhlo hodně rychle. Když jsem vyletěl z prvního tunelu, vítr mě vychyloval doprava... zdálo se mi, jako by se všechno zpomalilo," vypráví italský pilot, "Zareagoval jsem, dostal letadlo zpátky na správný kurz a vletěl do tunelu."

Jeden z nejkritičtějších momentů přišel, když se Dario řítil k 360 m dlouhé mezeře mezi oběma tunely . Hrozilo, že malé akrobatické letadlo vychýlí z kurzu boční větry. "Všechno se seběhlo hodně rychle. Když jsem vyletěl z prvního tunelu, vítr mě vychyloval doprava... zdálo se mi, jako by se všechno zpomalilo," vypráví italský pilot, "Zareagoval jsem, dostal letadlo zpátky na správný kurz a vletěl do tunelu."

44 sekund dlouhý let o 2,26 km

S průměrnou rychlostí 245 km/h zvládl Dario kopírovat také křivky tunelu . Když zdárně proletěl i druhým tunelem, střihl si ještě na závěr ve vzduchu oslavný loop. Dokončil tak 44 sekund dlouhý let o 2,26 km a zapsal se do Guinessovy knihy rekordů.

Všechno se to seběhlo hrozně rychle!

