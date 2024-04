O čem je DJská chemie? Zeptali jsme se 4 dvojic na Red Bull Turn It Up

Red Bull Turn It Up přivezlo do Brna unikátní koncept párty, kde se předvedly čtyři DJské dvojice ve třech napínavých duelech a za doprovodu jednoho hypemana bez zábran. Když čteš tyhle řádky, asi už je ti jasné, že tohle je prostě recept na nezapomenutelnou párty, o které se bude ještě dlouho povídat.

V jednotlivých duelech byly DJským dvojicím zadána hudební témata, do kterých musely ladit svoje sety. Podle toho, kdo se nejlépe trefil do zadaného žánru, té dvojici diváci svými svítícími náramky dali svůj hlas. 🔴🔵 Ve finále se potkali DJ Ondrash a DJ Forrest Pine proti Kubkovi DC a EGYMU . Ve finále dostali kluci ještě jedno kolo navíc, kde měli prostor sestavit set úplně podle sebe. Fléda se rozsvítila modro-červeně a pro jistotu výsledku bylo třeba dát si ještě jedno přídavné kolo, kde měli kluci prostor jen na JEDEN song. No a jak to dopadlo? Trofej 🏆 si domů odvezl Kubko DC & EGY z kreativní crew Dogga Clan.

"Je to doma"! Dogga clan © Vojtěch Toman

01 Chemie DJingu 🧪

Vybrané dvojice byly sestavené tak, aby zvládly odehrát co nejbohatší nabídku žánrů. Šlo o úplné profíky, ale i srdcaře, kteří třeba s DJingem teprve začínají, ale už teď se ví, že mají talent. 🎶 Před celou akcí jsme se jich třeba zeptali, jak vlastně celé řemeslo #djingu vnímají, jak se připravovali a tohle byly jejich odpovědi. 👇

1️⃣ Andrew Rabbit & Andrew Melk

Andrew Rabbit & Andrew Melk © Vojtěch Toman Připravili jsme selekci a částečně i to, jak bychom na sebe songy napojili. Přemýšleli jsme také o tom, jak bychom lidi mohli dostat do varu a vycítit jejich emoce. Andrew Rabbit

Co je pro vás to nejdůležitější, co by měl ovládat každý správný DJ?

Andrew Melk : Za mě je to určitě dobrá práce s davem. Měl by umět vycítit energii.

Andrew Rabbit : Myslím si, že by měl umět mixovat, měl by se umět správně naladit na tu party a flow celého večera a cítit se dobře ve svém mixování.

Na který banger jste se během Red Bull Turn It Up těšili nejvíc?

Andrew Melk ⏯️

Andrew Rabbit ⏯️

2️⃣ DJ Ondrash & DJ Forrest Pine

Ondrash & Rorrest Pine © Vojtěch Tomas My selekci záměrně nikdy nepřipravujeme před akcí. Snažíme se vycítit atmosféru na místě. A pak to zkoušíme trefit. DJ Ondrash

Co je pro vás to nejdůležitější, co by měl ovládat každý správný DJ?

DJ Forrest Pine : Určitě by měl ovládat nějakou nauku o tom, jak jsou písničky dělané a umět je počítat. A pak by měl umět překvapovat lidi.

DJ Ondrash : Určitě by měl mít bohatou hudební selekci, nebýt fokusovaný jen na jeden žánr a v rámci bohaté selekce umět kombinovat žánry mezi sebou.

Máte nějaký secret tip, jak postupně dostat lidi na párty do varu? Co vám funguje?

DJ Ondrash : Já si myslím, že důležitější než dynamika tracku je možná příběh. Často se stává, že v setech, které mají neustále stejnou dynamiku, nepadá energie – a pak už se set stane sterilním. Když člověk umí dělat vlny, kdy to upadne a pak se to zase zvedne, to je pro mě asi ten klíč k tomu, jak ty lidi udržet na navijáku.

3️⃣ Kubko DC & EGY

Kubko DC & EGY © Vojtěch Tomas Reprezentujeme naši generaci a taneční kulturu, a tak jsme se do toho snažili všechny ty skladby nějak propojit. Kubko DC

Co je pro vás to nejdůležitější, co by měl ovládat každý správný DJ?

Kubko DC : Asi bych řekl, že by měl mít ideální balanc mezi tím, aby ovládal nějaký způsobem crowd, ale zároveň aby hrál sebe.

EGY : Aby dokázal skrze svoji hudbu udržet dobrou atmosféru. Ani nehrál jako jukebox, ale ani si nehrál jako doma v pokojíčku.

Co na DJingu máte rádi nejvíc?

Kubko DC : Já mám na tom rád ten moment, že ať už se připravuješ jakkoliv, když s někým hraješ back to back, tak vždycky to vznikne stejně v tom momentě. S Egym hrajeme už dlouho a pokaždé je to něčím speciální. Ale myslím si, že se to zakládá na tom, že máme rádi podobnou hudbu a doplňujeme se.

EGY : Já mám na tom rád, že vždycky na místě vznikne něco, co nečekám. I když se připravujeme na místě, to stejně zahodíme. A to, co nakonec vznikne na místě, je mnohem lepší. Vzájemně se tak překvapujeme a doplňujeme, to mám rád.

4️⃣ DJ Wee & Berry

Wee & Berry © Vojtěch Toman Na týden jsem se přestěhovala do Liberce, ale viděli jsme se jenom večer, protože oba pracujeme. Takže jsme měli dlouhé noci. DJ Wee

Co je pro vás to nejdůležitější, co by měl ovládat každý správný DJ?

Berry : Já si myslím, že nejdůležitější je selekce.

DJ Wee : Já si myslím, že musí mít rytmiku.

Na který banger jste se během Red Bull Turn It Up těšili nejvíc?

Berry :

Wee : Já jsem doufala, že dostanu šanci zahrát remix, který jsem dostala od našeho kamaráda. Je to zremixované intro 20th Century.

Jsou tu všichni moji lidi? 🔊 © Vojtěch Toman Přiznám se, že DJ Forrest Pine & DJ Ondrash mě docela odpálili na Viktora Sheena a jinak z témat jsem si nejvíc užil Karaoke confession. Albi

02 Fotogalerie 📸

Uteklo ti Red Bull Turn It Up? Nevadí, tady je malá ochutnávka. ⬇️

Red Bull Turn It Up - hypeman 💥 © Vojtěch Toman DJ Australan se postaral o opening set © Vojtěch Toman Jsou tu všichni moji lidi? 🔊 © Vojtěch Toman Albi vibuje na setu v režii Andrewa & Andrewa © Vojtěch Toman Andrew Rabbit on the mike 🎤 © Vojtěch Toman 🔵 Put your hands up 🔴 © Vojtěch Toman DJ Wee a Berry v akci © Vojtěch Toman EGY se snaží získat si dav na svou stranu 🔴 © Vojtěch Toman Andrew & Andrew vs DJ Ondrash & DJ Forrest Pine © Vojtěch Toman Vítězové Red Bull Turn It Up 2024 © Vojtěch Toman "Je to doma"! Dogga clan © Vojtěch Toman

