Vypadá to, že změna způsobu pohybu je jak dávka nového andrenalinu. Za čtyři hodiny Pavel ukrojil 51km a 1848 výškových metrů. No, tak zbývá už jen 7000....

Peggy a Pavel do toho pořád šlapou, drží si tempo, ale jak říká člen týmu Honza Dvořáček, v takovém zápřahu už sportovec pomalu přestává přemýšlet . "Jsme to teď my, kdo musí dohlížet na to, aby jedl, doplňoval energii, živiny. Palonc je v módu stroj, občas nechápu, že se na tom kole ještě drží"

