David Strauzz je umělec s českými kořeny, který se do Prahy přestěhoval z Kanady. Jeho muraly dneska zdobí hlavní město hned na několika místech a na linkách metra vybudoval galerii pro streetové umělce . V dubnu zasedne jako jeden z porotců umělecké soutěže Red Bull Doodle Art , která hledá lokální talenty skrz kreslené skicy, neboli doodly. „Jdi do toho! Zkus něco novýho, bez stresu, bez tlaku. Namaluj cokoliv, vyfoť to a pošli to," radí, pokud rozmýšlíš účast v soutěži.

Chtěl bych najít umělce nebo umělkyni se svým vlastním stylem a rukopisem. Ve street culture je styl vždycky důležitý. David Strauzz

S blížícím se deadlinem registrace do soutěže jsme pro Davida vymysleli kreativní výzvu , která otestovala, jestli je opravdový #MultimediaArtist. Do ruky dostal zbrusu nové tenisky, na které se mohl vyřádit dle libosti. Jak to dopadlo? Posuďte sami.

01 Proměna tenisek 👟

🫴 Zdroj : Footshop

👟 Model : NIKE X UNDERCOVER AIR FORCE 1 LOW SP

⏱️ Čas na doodle : 2 hodiny

📍 Lokace : Davidův ateliér, Pragovka

🧑🏼‍🎨 Inspirace : Jean-Michel Basquiat

NIKE X UNDERCOVER AIR FORCE 1 LOW SP už nikdy nebudou jako dřív 🖊️ © Kuba Zeman Air Force v novém kabátě 🧥 © Kuba Zeman

„Byl to freestyle, ale použil jsem styl, kterým jsem maloval, když jsem byl mladý. Takový abstraktní charaktery a figury. Takže to pro mě nebylo úplně nový. Chtěl jsem být zase svobodný, jít zpátky a zkusit to ve stylu jako dřív," říká David o svém výtvoru.

Doodle na tenisku? Proč ne! © Kuba Zeman Malování na tenisky není můj každodenní chleba, ale rád zkouším pracovat s novými materiály. David Strauzz

02 Rozhovor 🗣️

Davide, jak se poslední dny máš a jak je trávíš?

Ještě ve mě doznívají dny, co jsem strávil malováním muralu tady v Praze. Bylo to trochu náročný, kvůli počasí. Malovali jsme v -4 stupních, což moje tělo cítí doteď. Jsem rád, že jsem zpátky v ateliéru a připravuju se na výstavu.

Potkáš se s random člověkem (uměním nepolíbeným), dáte se do řeči a ty mu začneš popisovat, co vytváříš za umění. Jak začneš?

Prvně bych řekl, že jsem pouliční umělec a maluju nástěnné malby, tzv. muraly. Miluju portréty a často říkám, že maluju lidské příběhy. Moje obrazy jsou poloabstraktní. Na první pohled je možná těžký rozpoznat nějaký obličej, to protože je mým cílem, aby se lidé skrz mé umění na chvilku zastavili.

Co ty a doodlování - čmáral sis z nudy do sešitu ve škole?

Vždycky jsem kreslil. Nejčastěji samozřejmě v předmětech jako chemie a matematika. Ty mě dost často nudily a vím, že jsem nebyl sám. Dost studentů doodlilo a kreslilo po okraji sešitu.

Máš ještě schované některé doodly ze školy?

Tyjo, fakt nevím. Myslím si, že mi všechno vzali, když jsem byl v 19 letech chycený kvůli graffiti. Tenkrát jsem měl u sebe všechny skicy. Možná doma v Kanadě bych něco našel.

Zúčastnil ses někdy nějaké umělecké soutěže?

Ano! Když jsem měl dvanáct roků, táta mi dost často kupoval nějaké BMX časopisy. A v jednom byla soutěž o nové kolo. Nechtěl jsem, aby věděl, co jsem poslal do soutěže, tak jsem to tajil. Tu soutěž jsem vyhrál. Když kolo přišlo domů, táta vůbec nechápal, co se stalo a byl trochu překvapený.

Tvůj vysněný den. Jak by vypadal?

Já si myslím, že mám obrovské štěstí, že dělám, co mě baví. Lidé mě respektují. Sběratelé ode mě chtějí obrazy. Můj dream day žiju každý den, když můžu být v ateliéru a jsem svobodný a zdravý.

Která část tvého každodenního tvůrčího procesu tě baví nejvíc?

Úplně na 100 % mě baví nejvíc, když dělám chyby. Jsou to věci, které nebyly naplánovaný a baví mě víc jak hotový obraz.

Když omylem chybou otevřu nové dveře, zkouším ji pak znova na dalším obrazu. David Strauzz

Co galerie MEGA? Můžeš nam popsat co je to a jak se ti s ní daří?

Galerie MEGA je galerijní koncept, který se otevřel pár let zpátky. Chtěl jsem skrz něj podpořit pouliční umělce, kteří nemají možnost vystavovat v různých privátních galeriích a muzeích. Graffiti je za mě nejstarší umělecký styl v historii, ale nedostává se mu tolik respektu. Vizí bylo vytvořit inkubátor pro umělce, kteří mají obrovský talent, nabídnout jim výstavní prostor a posunout tak dál jejich kariéru.

Oblíbený album, které tě dokáže dostat do kreativní flow?

Hudbu poslouchám každý den, když jedu metrem do ateliéru. Poslouchám interprety jako Young Father , Massive Attack nebo punkovou kapelu Face to Face nebo The Animals . Drum and bassem nebo hiphopem taky nepohrdnu.

Nějaká věta na konec pro ty, co ještě přemýšlí, jestli se přihlásit do soutěže Red Bull Doodle Art?

Jdi do toho! Zkus něco novýho, bez stresu, bez tlaku. Namaluj cokoliv, vyfoť to a pošli to. Ty i umění jste svobodní, získáš spoustu inspirace, takže proč ne! Registruj se TADY .

