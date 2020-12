, které „Vykresli se“ posunuly do vyšších uměleckých sfér. Kromě ilustrátorů, malířů a grafiků se letos mezi hosty objevila i

Je to skoro k nevíře, ale ten dlouhý a náročný rok 2020 už pomalu dospěl ke svému konci. A ačkoliv byl jistě pro mnohé umělce a výtvarníky náročnější než kterýkoli jiný, vnesl do naší série

. Zamiř s námi do jejího lepeného světa papírových střípků a nech na sebe dýchnout ducha Vánoc.

Jaká je tvoje první vzpomínka na Vánoce?

Mám angínu a ležím v obýváku na rozkládacím gauči. Horečka a Coca-Cola po lžičkách . Do teď nevím, jestli to funguje. Máma v kuchyni říká tátovi, že mám hrozně velký mandle a sype nasekaný mandle na vánočku. Byla jsem z toho pojmenování jiných věcí stejným slovem poměrně dlouho zmatená.

O čem se podle tebe zdá Ježíškovi?

Má toho moc, takže možná o tom, co všechno musí udělat. To je ta horší varianta. V té lepší se mu jistě zdá o nějaké „slečně ježíškové“ , o lese a dobrotách.

Jak podle tebe Ježíšek vypadá?

Já si ho vždycky představovala jako malého chlapečka s kudrnatými vlasy . U nás doma se říkalo, že když se čeká v pokojíčku na zvoneček, tak se z nebe spustí červená stužka a on po ní sjede dolů na zem. Takže musí být vlastně dost hbitej.

Jaké je tvé nejoblíbenější vánoční místo?

Je to les kousek od místa, kde jsem vyrůstala . Na Štědrý den tam jezdíme zdobit stromky ovocem a zeleninou pro zvířata. A pak ještě jedna brněnská kavárna s bílou cihlovou zdí, kam vždycky chodíme pár dní před Vánoci si s I. a E. předat vánoční dárky.

Co je na Vánocích nejlepší?

Že se brzy stmívá a člověk může zalehnout do postele ve čtyři odpoledne a koukat na pohádky a nehýbat se třeba několik hodin v kuse. Že se dějí zázraky a vzpomíná se na všechny, co tu s námi už nejsou.

Že mají lidi jiskřičky v očích z radosti a že je pořád co jíst.

Jaké tři věci bys nikdy nedělala o vánočních svátcích?

Jak se většinou cítíš před začátkem Štědrého večera?