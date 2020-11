Jaká je tvoje první vzpomínka v životě?

. Jednou jsem ji přistihl, jak si od nich olizovala ruce, a pak jsem měl nějaký ten pátek problémy je pozřít. Vlastně si na to vzpomenu ještě i dnes, když nám domů pošle nějaký ten koláč.

Nevím, jaká je úplně první, ale vzpomněl jsem si, že jsem jako dítě prokoukl výrobní tajemství povidel naší babičky . Jednou jsem ji přistihl, jak si od nich olizovala ruce, a pak jsem měl nějaký ten pátek problémy je pozřít. Vlastně si na to vzpomenu ještě i dnes, když nám domů pošle nějaký ten koláč.

Nevím, jaká je úplně první, ale vzpomněl jsem si, že jsem jako dítě prokoukl výrobní tajemství povidel naší babičky . Jednou jsem ji přistihl, jak si od nich olizovala ruce, a pak jsem měl nějaký ten pátek problémy je pozřít. Vlastně si na to vzpomenu ještě i dnes, když nám domů pošle nějaký ten koláč.

Jaký sen se ti nejčastěji opakuje?