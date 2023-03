Kreslil jsem různý postavičky, který dělají různý věci. Pak bylo období, kdy jsem si rád do notýsku kreslil graffiti, to když jsem měl hiphopový období. Taky jsem vždycky rád kreslil stromy a obecně zátiší, který bylo jednoduchý. Třeba kopec a jeden strom. Kromě těch graffitů mi to všechno zůstalo až dodnes.

Kreslil jsem různý postavičky, který dělají různý věci. Pak bylo období, kdy jsem si rád do notýsku kreslil graffiti, to když jsem měl hiphopový období. Taky jsem vždycky rád kreslil stromy a obecně zátiší, který bylo jednoduchý. Třeba kopec a jeden strom. Kromě těch graffitů mi to všechno zůstalo až dodnes.

Kreslil jsem různý postavičky, který dělají různý věci. Pak bylo období, kdy jsem si rád do notýsku kreslil graffiti, to když jsem měl hiphopový období. Taky jsem vždycky rád kreslil stromy a obecně zátiší, který bylo jednoduchý. Třeba kopec a jeden strom. Kromě těch graffitů mi to všechno zůstalo až dodnes.

Mladý nadaný tanečník Kriss ukázal celé Paříži, jak se to dělá v Česku a proč byl právě on vyslán do světového finále Red Bull Dance Your Style!