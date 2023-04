Part of this story

V Trafo Gallery pro tebe bude nachystaná výstava až 30 nejlepších doodlů , které prošly důkladným výběrem. Těšit se můžeš taky na známé tváře, které zasednou nejen do poroty. A co by to bylo za soutěž v kreslení, kdyby tam na tebe nečekala tužka a volný prostor na kreativní vyřádění se! Venku před galerií bude nachystaná chill zóna, kde se můžeš dát do řeči s ostatními účastníky nebo dalšími porotci. Mimo vyhlášení vítěze nebo vítězky tě nemine taky hudební vystoupení fresh umělců , pořádná afterka a překvapení od Footshopu.