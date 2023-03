Part of this story

, která pomocí různých kreseb a skic tzv. doodlů, hledá toho nejtalentovanějšího umělce/umělkyni, co bude se svým vítězným doodlem reprezentovat na mezinárodní finále do Amsterdamu.

Vítěznému umělci/umělkyni by určitě neměla chybět odvaha a uvolněnost. Zároveň je to přece jenom skica, takže by se mi líbilo, kdyby to dílo člověka i pobavilo. Nemám ale žádná velká očekávání, doufám, že tvůrci si s tím poradí.

Vítěznému umělci/umělkyni by určitě neměla chybět odvaha a uvolněnost. Zároveň je to přece jenom skica, takže by se mi líbilo, kdyby to dílo člověka i pobavilo. Nemám ale žádná velká očekávání, doufám, že tvůrci si s tím poradí.

Vítěznému umělci/umělkyni by určitě neměla chybět odvaha a uvolněnost. Zároveň je to přece jenom skica, takže by se mi líbilo, kdyby to dílo člověka i pobavilo. Nemám ale žádná velká očekávání, doufám, že tvůrci si s tím poradí.

„Jsem milovník doutníků, bojových sportů a mám rád pizzu. Zároveň je to odkaz na renesanční mistry Leonarda Raphaela Michelangela a Donatella. Určitě bych si to rád zopakoval. Možná bych celý design udělal více komplexnější a zajímavější. Měl jsem v hlavě námět, na kterém jsem stavěl, dál už to byl jenom freestyle." říká Martin.

„Jsem milovník doutníků, bojových sportů a mám rád pizzu. Zároveň je to odkaz na renesanční mistry Leonarda Raphaela Michelangela a Donatella. Určitě bych si to rád zopakoval. Možná bych celý design udělal více komplexnější a zajímavější. Měl jsem v hlavě námět, na kterém jsem stavěl, dál už to byl jenom freestyle." říká Martin.

„Jsem milovník doutníků, bojových sportů a mám rád pizzu. Zároveň je to odkaz na renesanční mistry Leonarda Raphaela Michelangela a Donatella. Určitě bych si to rád zopakoval. Možná bych celý design udělal více komplexnější a zajímavější. Měl jsem v hlavě námět, na kterém jsem stavěl, dál už to byl jenom freestyle." říká Martin.

Mám rád radikalitu, jednoduchost, dětskost a hravost. Odkaz na mé mládí a svobodu projevu. Rád měním formy. Přizpůsobuji to to náladě, kterou prožívám.

Mám rád radikalitu, jednoduchost, dětskost a hravost. Odkaz na mé mládí a svobodu projevu. Rád měním formy. Přizpůsobuji to to náladě, kterou prožívám.

Mám rád radikalitu, jednoduchost, dětskost a hravost. Odkaz na mé mládí a svobodu projevu. Rád měním formy. Přizpůsobuji to to náladě, kterou prožívám.