Můj byt je zkrátka All in one.

Co konkrétně tě přivedlo do týhle čtvrti?

Co konkrétně tě přivedlo do týhle čtvrti?

Co konkrétně tě přivedlo do týhle čtvrti?

Můj byt byl kdysi ateliér známého designéra a je to z něho cítit. Jde o atypický prostor s růžovou podlahou, která se prolíná celým bytem. Byt je hodně světlý, podkrovní a otevřený. K podlaze jsem ho doplnila ještě o to víc barevnýma věcma. Baví mě, jak se každý, kdo do něho vejde, hned začne usmívat. Myslím, že jsem dosáhla toho, že se tu lidi cítí vesele.

Můj byt byl kdysi ateliér známého designéra a je to z něho cítit. Jde o atypický prostor s růžovou podlahou, která se prolíná celým bytem. Byt je hodně světlý, podkrovní a otevřený. K podlaze jsem ho doplnila ještě o to víc barevnýma věcma. Baví mě, jak se každý, kdo do něho vejde, hned začne usmívat. Myslím, že jsem dosáhla toho, že se tu lidi cítí vesele.

Můj byt byl kdysi ateliér známého designéra a je to z něho cítit. Jde o atypický prostor s růžovou podlahou, která se prolíná celým bytem. Byt je hodně světlý, podkrovní a otevřený. K podlaze jsem ho doplnila ještě o to víc barevnýma věcma. Baví mě, jak se každý, kdo do něho vejde, hned začne usmívat. Myslím, že jsem dosáhla toho, že se tu lidi cítí vesele.