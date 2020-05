S novým dílem zavítáme do Brna za Lubošem Korbičkou. Díky svému vzezření by se mohl jmenovat klidně i Korba. Ale nenechte se mást tělem, Luboš je odborník na tu nejtitěrnější a nejdetailnější práci. Je totiž zlatník, a to opravdu šikovný! Svou práci miluje natolik, že si pro drahokamy jezdí osobně až do Kolumbie. Vítejte v jeho zlatnickém ateliéru v moravské metropoli!

Luboš Korbička v Brněnské dílně © Dereck Hard

Kdo je Luboš Korbička:

Původně jsem zlatník, ale také designer šperků. Věnuji se tomu celý život. Od momentu, co jsem jako malý vzal poprvé do ruky zlatnické kleště z tátova ryteckého stolu, jsem věděl, že to je to, co chci dělat.

Kde Luboš Korbička pracuje:

Šperky vznikají v naší brněnské dílně a vystavené jsou v showroomu na Senovážném náměstí 1, v Praze.

Svěrák, průvlaky, vytloukací kuličky, kombinačky, kulanka © Dereck Hard

Soustruh na obrábění zlata © Dereck Hard

Kde se dílna nachází?

Dílnu máme v Brně, ve Štefánikově ulici. Tohle místo slouží i k setkávání s klienty, kteří chtějí šperk na zakázku. Mají tak možnost náhlédnout, jak naše šperky vznikají a potkat se osobně s lidmi, kteří sedí za zlatnickým stolem.

Na kolika metrech čtverečních a dispozice:

Dílna má něco málo přes 100 m2, s prostorem se tak trochu pereme. Dispozičně jde o jednu větší místnost, ve které sedíme všichni, office i výroba. Dále je tady takzvaná leštící místnost, kde jsou obráběcí stroje jako leštičky, pískovačky a ostatní stroje na opracovávání materiálu, kuchyňka, WC a zasedačka. Pražský showroom je v zásadě malý, cca kolem 25 m2, ale pro nás naprosto vyhovující. Nemám rád takový ten přeplácaný styl, kdy se někdo snaží nacpat co nejvíce nesmyslů na jedno místo. Já zde mám jen pár opravdu krásných věcí.

Fasování diamantů © Dereck Hard

Detail šperku © Dereck Hard

Jak často tu jsi?

V dílně se snažím trávit co nejvíce času. To jde ale v poslední době čím dál tím hůř, protože hodně lítám po schůzkách a taky po celém světě, kde sháním kameny. Co nestíhám přes den, pak samozřejmě doháním po večerech. Málokdy se mi stane, že bych šel spát dřív než ve dvě nebo ve tři ráno.

Co se tady tvoří:

Vyrábíme tu s mým týmem špekry na zakázku. Od klasických zásnubních a snubních prstenů až po ty nejnáročnější „kousky” s výjimečnými kameny, za kterými právě často cestuji do různých koutů světa. To mě na tom baví vlastně asi nejvíc. Zaletět si pro surovinu přímo ke zdroji, do dolů, dovézt ji zpět sem, vybrousit ji, a pak z ní klidně i pár měsíců vyrábět něco unikátního, co bude mít koncový klient jako jediný na světě.

Jaké zajímavé lidi jsi tu měl:

Je logické, že takto netradiční a výrazná tvorba přitahuje skupinu lidí, která se nebojí odlišit právě třeba něčím, co mohou mít jen oni a nikdo jiný. To jsou například herci, zpěváci, modelky… Poslední roky vídám i dost lidí ze zahraničí. Každý člověk je ale něčím zajímavý. Pro mě osobně je to pak někdo, kdo mě dokáže i obohatit a inspirovat svým názorem, nebo tím, co dělá a nemusí to být nutně někdo, kdo se honosí statusem celebrity.

Nástroje zlatníka (kleště, leštící kotoučky, atd.) © Dereck Hard

Kam se jdeš v okolí najíst:

Celkem často si u nás v dílně chystáme jídlo sami. Tatarák, pečené koleno… Ke kafíčku nesmí chybět zákusky. Hned za rohem je ale také výborné asijské bistro Doširak.

Mac nebo PC?

Já osobně PC. Na Macu se mi blbě hraje. Máme ho ale v kanceláři.

Sbírka smaragdů z Kolumbie © Dereck Hard

Zlatnická zástěra s logem Korbička šperky © Dereck Hard

Letování prstenu © Dereck Hard

Pracovní úraz:

Stále dokola něco provrtaného, spáleného nebo pořezaného. Když se pak zdá, že dlouho nic, překvapí třeba zlatá špona v oku.

Sex na pracovišti:

Ne.

Oblíbená prokrastinace:

Vstávání, pokud se to tak dá brát. Postel naprosto miluju, takže se ranní válení snažím často protáhnout i za cenu vážných následků až do oběda, kdy mě vytáhne hlad.

Ruční skica šperku na zakázku © Dereck Hard

Zajímavé vybavení:

Různé specifické nářadí, lasery, 3D tiskárny a podobně. Nejzajímavější „nástroj” je ale u nás v dílně asi Miloš, fasér diamantů.

Náušnice s centrálním akvamarínem a kombinací diamantů © Dereck Hard

3 nejzajímavější projekty:

Jednou jsem se v Izraeli ve dvě ráno v klubu rozhodl, že vyrobím zlaté hodinky. No a jelikož nejsem hodinář, musel jsem se s tím pak dobrých dvanáct měsíců trápit, než se zadařilo. Také jsem si vymyslel miniprojekt se zapracováváním kůže do šperků. Chodil jsem kvůli tomu na kurz šití s holkama, co si normálně chtěly ušít třeba šaty. To byla zajímává zkušenost, na jejímž konci jsem dostal diplom, který tvrdí, že jsem oficiálně snad švadlena, nebo něco takového. Jako projekt lze brát také třítýdenní obchodní návštěvu dolů v Kolumbii, kde se těží ty nejlepší smaragdy na světě.

Vylepšení do budoucna:

Plánuju zařídit brusírnu diamantů přímo u nás v dílně.

12 Logo Korbička na rohožce.jpg © Dereck Hard

