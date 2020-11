,,Ping-pong mě doprovází od školky a hráli jsme ho i na Olympiádě," říká sportovní šermíř Alex Choupenitch ke své fotografii ze série V jiném světle.

Soubor V jiném světle představuje přední české sportovce a jejich sportovní alterego.

Jaké jsou podle tebe tři největší klady a tři zápory života profesionálního sportovce?

Mám neuvěřitelné štěstí v tom, že dělám, co mě baví. Takže nemůžu říct jen tři klady, protože jich je spoustu. Můžu cestovat a poměřovat se s nejlepšími na světě, jezdím na závody, zlepšuju se. Baví mě celkově ta cesta a její průběh.

Mám neuvěřitelné štěstí v tom, že dělám, co mě baví. Takže nemůžu říct jen tři klady, protože jich je spoustu. Můžu cestovat a poměřovat se s nejlepšími na světě, jezdím na závody, zlepšuju se. Baví mě celkově ta cesta a její průběh.

Mám neuvěřitelné štěstí v tom, že dělám, co mě baví. Takže nemůžu říct jen tři klady, protože jich je spoustu. Můžu cestovat a poměřovat se s nejlepšími na světě, jezdím na závody, zlepšuju se. Baví mě celkově ta cesta a její průběh.